Россияне продолжают готовить "Запад-2025": в ГПСУ сказали, есть ли угроза

Россия и Беларусь продолжают готовить проведение так называемых военных учений "Запад-2025" на территории российского сателлита. Однако по состоянию на сегодня нет признаков опасности нового российского вторжения из Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко в эфире телемарафона.

По словам Демченко, ситуация на границе пока спокойная. По состоянию на сегодня нет признаков формирования группировок у украинской границы, которые можно было бы считать наступательными. В то же время представитель ГПСУ добавил, что во время учений "Запад-2025" не только российские войска будут перебрасываться в Беларусь. Интересно, что белорусские войска будут перебрасываться на территорию России.