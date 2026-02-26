ua en ru
Политика
Белгород снова без света, тепла и воды: город подвергся ракетной атаке (фото, видео)

Четверг 26 февраля 2026 23:31
UA EN RU
Белгород снова без света, тепла и воды: город подвергся ракетной атаке (фото, видео) Фото: губернатор подтвердил отсутствие света, тепла и воды (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В четверг вечером, 26 февраля, российский Белгород вновь был атакован неизвестными ракетами. В результате прилетов город и часть области остались без света, тепла и воды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Читайте также: В Белгороде сливают воду из труб из-за морозов и ударов по энергетике

Местные жители рассказали паблику SHOT, что серия взрывов над городом началась в 23:50 по местному времени. После этого в центральной и северной части города пропал свет в жилых домах. Также проблемы с электроснабжением наблюдались в городе Строитель и поселке Майский.

Параллельно в соцсетях распространялись кадры, на которых были слышны взрывы. По словам белгородцев, всего было около 10 взрывов. Некоторые паблики утверждают, что ракеты летели в направлении электроподстанции "Фрунзенская", а также под атаку попала Белгородская ТЭЦ.

Чуть позже губернатор области Вячеслав Гладков официально подтвердил ракетный обстрел, заявив, що в Белгороде и Белгородском округе наблюдаются проблемы уже не только со светом.

"Нанесены серьезные повреждения объектам энергетической инфраструктуры. В результате зафиксированы перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла. Более точный масштаб повреждений сможем оценить в светлое время суток", - написал Гладков.

Обстрелы Белгорода

Напомним, что в феврале Белгород много раз подвергался тем или иным атакам, из-за чего в городе и регионе уже возникали ряд проблем.

Например, 7 февраля россияне пожаловались, что ракетные удары были нанесены по электроподстанции "Белгород" и ТЭЦ "Луч", после чего в областном центре и Белгородском округе пропал свет. Также были проблемы с теплом.

Буквально следующим утром губернатор Гладков обещал, что к обеду свет и тепло восстановят, но уже днем дал понять, что люди останутся без тепла на неизвестное время. По этой причине было принято решение слить воду из труб.

Более того, 14 февраля Гладков заявил, что Белгород остался без тепла до конца отопительного сезона. То есть - до апреля.

Российская Федерация Белгородская область Отключения света Блэкаут Белгород
