Главная » Новости » Происшествия

В Белгороде сливают воду из труб из-за морозов и ударов по энергетике

Воскресенье 08 февраля 2026 16:23
В Белгороде сливают воду из труб из-за морозов и ударов по энергетике Фото: отопления не будет до тех пор, пока не подготовят ТЭЦ (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В Белгороде жители сотни домов останутся без тепла. С труб уже начали сливать воду, так как приближаются морозы, а усилия энергетиков не привели к долгожданному результату.

Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

Еще утром Гладков отчитывался, что после ударов по энергетике в регионе по-прежнему достаточно сложная ситуация.

"Порядка 80 тысяч человек сейчас в городе Белгороде продолжает оставаться без тепла. Около 3 тысяч человек - без газа, и около 1 тысячи человек - без электроэнергии. В течение ближайших 1,5 часов электроэнергия для тысячи человек будет подана", - говорил губернатор.

Он также анонсировал, что к 12 часам дня жителям Белгорода вернут тепло в дома. Однако уже в дневном посте дал понять, что люди останутся без тепла на неопределенный период. Причиной тому стали удары по энергетике и резкое понижение температуры.

"В связи с (этим - ред.) мы принимаем решение: в 455 многоквартирных домах мы начинаем слив системы отопления. А также - 25 детских садов, 17 школ, 9 поликлиник, 4 вуза, другие социальные объекты и коммерческие предприятия, которые находятся на определенных улицах города Белгорода", - сказал Вячеслав Гладков.

Губернатор добавил, что отопление начнут возвращать только тогда, когда увидят, что ТЭЦ будет готова к подаче тепла. Он подчеркнул, что если воду не слить сейчас, тогда уран и ущерб будет катастрофический.

Блэкауты в Белгороде

Напомним, вчера 7 февраля россияне пожаловались, что по электроподстанции "Белгород" и ТЭЦ "Луч" были нанесены ракетные удары. После этого в Белгороде и Белгородском округе пропал свет.

Также мы писали, что вечером 5 февраля Белгород тоже был атакован ракетами. В результате атаки не только в городе, но в области - начались отключения света, тепла и воды.

Российская Федерация Блэкаут Белгород
