Силы обороны перешли в контратаку на одном из направлений фронта, - военные
Украинские защитники проводят активные штурмовые и контратакующие действия на Александровском направлении. Главная цель - остановить продвижение захватчиков в сторону Днепропетровской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Сил обороны юга Владислава Волошина в эфире телемарафона.
По словам спикера, ситуация на этом участке фронта остается напряженной. Однако ВСУ не только держат оборону, но и переходят к активным действиям, чтобы не дать российским войскам прорваться к населенному пункту Покровское и границам Днепропетровской области.
"Ситуация там довольно непростая, но Силы обороны Украины уничтожают врага, пытаются не дать ему продвинуться", - рассказал Волошин.
По его словам, украинские военные продолжают активные боевые действия для сдерживания наступления армии РФ и стабилизации обстановки на этом участке фронта.
"Мы проводим дальше контратакующие и штурмовые действия, поэтому врагу там сейчас несладко, но он не прекращает своей активности", - добавил спикер.
Ситуация на Александровском направлении
В 2026 году Александровское направление, что на стыке Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областей, стало одной из самых горячих точек фронта из-за активного наступления врага.
По словам представителя Сил обороны Юга, на этом участке украинские защитники не только держат оборону, но и проводят контратаки и штурмы, пытаясь полностью зачистить "серую зону" от пехотных групп РФ и максимально сократить ее масштабы.
Также в комментарии РБК-Украина Волошин рассказывал, что пропагандистские ресурсы РФ публикуют искаженные карты боевых действий, которые существенно отличаются от официальной информации Генерального штаба ВСУ.
По данным Генштаба, только за прошедшие сутки, 18 февраля, оккупанты десять раз атаковали на этом направлении.
Российские войска пытались продвинуться в сторону ряда населенных пунктов, в частности Ивановки, Тернового, Даниловки, Вишневого, Нового Запорожья, Сосновки и Злагоды.