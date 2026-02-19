Силы обороны перешли в контратаку на одном из направлений фронта, - военные

Украинские защитники проводят активные штурмовые и контратакующие действия на Александровском направлении. Главная цель - остановить продвижение захватчиков в сторону Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Сил обороны юга Владислава Волошина в эфире телемарафона.

По словам спикера, ситуация на этом участке фронта остается напряженной. Однако ВСУ не только держат оборону, но и переходят к активным действиям, чтобы не дать российским войскам прорваться к населенному пункту Покровское и границам Днепропетровской области.

"Ситуация там довольно непростая, но Силы обороны Украины уничтожают врага, пытаются не дать ему продвинуться", - рассказал Волошин.

По его словам, украинские военные продолжают активные боевые действия для сдерживания наступления армии РФ и стабилизации обстановки на этом участке фронта.

"Мы проводим дальше контратакующие и штурмовые действия, поэтому врагу там сейчас несладко, но он не прекращает своей активности", - добавил спикер.