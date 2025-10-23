ua en ru
Чт, 23 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Россияне распространяют фейки о пророссийских митингах в Украине: как их создают

Украина, Четверг 23 октября 2025 04:10
UA EN RU
Россияне распространяют фейки о пророссийских митингах в Украине: как их создают Иллюстративное фото: Россия создает фейки и распространяет их в соцсетях (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

В соцсетях распространяются ролики, где якобы украинцы выходят на улицы с протестами и обращаются к России за "помощью". Центр противодействия дезинформации уверяет: это фейк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Центра противодействия дезинформации (ЦПД) СНБО Украины.

В TikTok распространяются ролики, на которых якобы украинцы протестуют против продолжения войны и обращаются к России за "помощью".

"На самом деле это поддельные видео, созданные российскими пропагандистами", - уверяют в ЦПД.

В центре объяснили, что для создания таких фейков используют реальные записи акций протеста, которые происходили в Украине в разные годы, некоторые даже более десяти лет назад.

На старые видео накладывают новый звук, в котором слышны возгласы с просьбами о "российской помощи".

Цель этой кампании - создать иллюзию, что в Украине якобы господствуют пророссийские настроения и что общество "устало от войны", объясняют аналитики центра.

"Так россия пытается оправдать вооруженную агрессию против нашего государства. Подобные информационные операции - очередная попытка Москвы дестабилизировать ситуацию внутри Украины", - говорится в сообщении ЦПИ.

Аналитики центра в очередной раз призвали критически относиться к сомнительным видео из соцсетей, проверять источники информации и не распространять фейки.

"Это тоже способ противодействовать российской пропаганде", - уверены в ЦПИ.

Попытки РФ контролировать интернет

Ранее в ЦПД сообщали о введении в России так называемого цифрового учета детей.

Российские власти планируют обязать родителей сообщать операторам связи, если SIM-карта передается ребенку.

Эти данные будут вноситься в государственную систему мониторинга, что позволит идентифицировать несовершеннолетних пользователей. Интернет-платформы, в частности соцсети и медиа, должны будут проверять, принадлежит ли номер ребенку. Если да - ограничивать доступ к определенному контенту.

Также захватчики блокируют интернет на оккупированных территориях Украины.

Так, с середины сентября на территории временно оккупированного Мелитополя полностью исчез мобильный интернет. Жители отмечают, что заблокированы такие сервисы, как Google Play и VPN, и наличие этих приложений на устройствах может вызвать проблемы на блокпостах. Эти меры используют оккупанты для изоляции населения и контроля над информацией.

Читайте РБК-Украина в Google News
Пропагандист Фейки
Новости
ВСУ освободили Кучеров Яр под Добропольем: более 50 оккупантов попали в плен (видео)
ВСУ освободили Кучеров Яр под Добропольем: более 50 оккупантов попали в плен (видео)
Аналитика
Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию