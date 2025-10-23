Россияне распространяют фейки о пророссийских митингах в Украине: как их создают

В соцсетях распространяются ролики, где якобы украинцы выходят на улицы с протестами и обращаются к России за "помощью". Центр противодействия дезинформации уверяет: это фейк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Центра противодействия дезинформации (ЦПД) СНБО Украины.

В TikTok распространяются ролики, на которых якобы украинцы протестуют против продолжения войны и обращаются к России за "помощью".

"На самом деле это поддельные видео, созданные российскими пропагандистами", - уверяют в ЦПД.

В центре объяснили, что для создания таких фейков используют реальные записи акций протеста, которые происходили в Украине в разные годы, некоторые даже более десяти лет назад.

На старые видео накладывают новый звук, в котором слышны возгласы с просьбами о "российской помощи".

Цель этой кампании - создать иллюзию, что в Украине якобы господствуют пророссийские настроения и что общество "устало от войны", объясняют аналитики центра.

"Так россия пытается оправдать вооруженную агрессию против нашего государства. Подобные информационные операции - очередная попытка Москвы дестабилизировать ситуацию внутри Украины", - говорится в сообщении ЦПИ.



Аналитики центра в очередной раз призвали критически относиться к сомнительным видео из соцсетей, проверять источники информации и не распространять фейки.

"Это тоже способ противодействовать российской пропаганде", - уверены в ЦПИ.