Россияне распространяют фейки о пророссийских митингах в Украине: как их создают
В соцсетях распространяются ролики, где якобы украинцы выходят на улицы с протестами и обращаются к России за "помощью". Центр противодействия дезинформации уверяет: это фейк.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Центра противодействия дезинформации (ЦПД) СНБО Украины.
В TikTok распространяются ролики, на которых якобы украинцы протестуют против продолжения войны и обращаются к России за "помощью".
"На самом деле это поддельные видео, созданные российскими пропагандистами", - уверяют в ЦПД.
В центре объяснили, что для создания таких фейков используют реальные записи акций протеста, которые происходили в Украине в разные годы, некоторые даже более десяти лет назад.
На старые видео накладывают новый звук, в котором слышны возгласы с просьбами о "российской помощи".
Цель этой кампании - создать иллюзию, что в Украине якобы господствуют пророссийские настроения и что общество "устало от войны", объясняют аналитики центра.
"Так россия пытается оправдать вооруженную агрессию против нашего государства. Подобные информационные операции - очередная попытка Москвы дестабилизировать ситуацию внутри Украины", - говорится в сообщении ЦПИ.
Аналитики центра в очередной раз призвали критически относиться к сомнительным видео из соцсетей, проверять источники информации и не распространять фейки.
"Это тоже способ противодействовать российской пропаганде", - уверены в ЦПИ.
Попытки РФ контролировать интернет
Ранее в ЦПД сообщали о введении в России так называемого цифрового учета детей.
Российские власти планируют обязать родителей сообщать операторам связи, если SIM-карта передается ребенку.
Эти данные будут вноситься в государственную систему мониторинга, что позволит идентифицировать несовершеннолетних пользователей. Интернет-платформы, в частности соцсети и медиа, должны будут проверять, принадлежит ли номер ребенку. Если да - ограничивать доступ к определенному контенту.
Также захватчики блокируют интернет на оккупированных территориях Украины.
Так, с середины сентября на территории временно оккупированного Мелитополя полностью исчез мобильный интернет. Жители отмечают, что заблокированы такие сервисы, как Google Play и VPN, и наличие этих приложений на устройствах может вызвать проблемы на блокпостах. Эти меры используют оккупанты для изоляции населения и контроля над информацией.