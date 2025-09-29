Без Google Play и VPN: на оккупированных территориях Украины захватчики блокируют интернет

В Мелитополе с середины сентября жители столкнулись с ограничением связи: мобильный интернет заблокирован, а доступ к популярным сервисам ограничен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Центра национального сопротивления в сети Telegram.

С середины сентября на территории Мелитополя полностью пропал мобильный интернет. Жители отмечают, что заблокированы такие сервисы, как Google Play и VPN, и наличие этих приложений на устройствах может вызвать проблемы на блокпостах. Эти меры используют оккупанты для изоляции населения и контроля над информацией.

Альтернативные способы коммуникации

Оккупационные власти рекомендуют пользоваться офлайн-картами, иметь при себе наличные и слушать радио для получения информации. При этом российские ресурсы, включая Rutube, продолжают работать без ограничений.

Проблемы для семей

Жители оккупированных территорий сталкиваются с трудностями в общении с родственниками на подконтрольных Украине землях. Ограничения мобильной связи и интернет-блокировки значительно осложняют поддержание контакта и обмен информации.