Росіяни поширюють фейки про проросійські мітинги в Україні: у ЦПД пояснили, як їх створюють

У соцмережах поширюються ролики, де нібито українці виходять на вулиці з протестами й звертаються до Росії по "допомогу". Центр протидії дезінформації запевняє: це фейк.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Центру протидії дезінформації (ЦПД) РНБО України.

У TikTok поширюються ролики, на яких нібито українці протестують проти продовження війни і звертаються до Росії по "допомогу".

"Насправді це підроблені відео, створені російськими пропагандистами", - запевняють у ЦПД.

У центрі пояснили, що для створення таких фейків використовують реальні записи акцій протесту, що відбувалися в Україні в різні роки, деякі навіть понад десять років тому.

На старі відео накладають новий звук, у якому чути вигуки з проханнями про "російську допомогу".

Мета цієї кампанії - створити ілюзію, що в Україні нібито панують проросійські настрої і що суспільство "втомилося від війни", пояснюють аналітики центру.

"Так росія намагається виправдати збройну агресію проти нашої держави. Подібні інформаційні операції - чергова спроба Москви дестабілізувати ситуацію всередині України", - ідеться у повідомленні ЦПД.



Аналітики центру вкотре закликали критично ставитися до сумнівних відео з соцмереж, перевіряти джерела інформації і не поширювати фейки.

"Це теж спосіб протидіяти російській пропаганді", - упервнені в ЦПД.

