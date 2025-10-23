ua en ru
Росіяни поширюють фейки про проросійські мітинги в Україні: у ЦПД пояснили, як їх створюють

Україна , Четвер 23 жовтня 2025 04:10
Росіяни поширюють фейки про проросійські мітинги в Україні: у ЦПД пояснили, як їх створюють Ілюстративне фото: Росія створює фейки і поширює їх в соцмережах (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

У соцмережах поширюються ролики, де нібито українці виходять на вулиці з протестами й звертаються до Росії по "допомогу". Центр протидії дезінформації запевняє: це фейк.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Центру протидії дезінформації (ЦПД) РНБО України.

У TikTok поширюються ролики, на яких нібито українці протестують проти продовження війни і звертаються до Росії по "допомогу".

"Насправді це підроблені відео, створені російськими пропагандистами", - запевняють у ЦПД.

У центрі пояснили, що для створення таких фейків використовують реальні записи акцій протесту, що відбувалися в Україні в різні роки, деякі навіть понад десять років тому.

На старі відео накладають новий звук, у якому чути вигуки з проханнями про "російську допомогу".

Мета цієї кампанії - створити ілюзію, що в Україні нібито панують проросійські настрої і що суспільство "втомилося від війни", пояснюють аналітики центру.

"Так росія намагається виправдати збройну агресію проти нашої держави. Подібні інформаційні операції - чергова спроба Москви дестабілізувати ситуацію всередині України", - ідеться у повідомленні ЦПД.

Аналітики центру вкотре закликали критично ставитися до сумнівних відео з соцмереж, перевіряти джерела інформації і не поширювати фейки.

"Це теж спосіб протидіяти російській пропаганді", - упервнені в ЦПД.

Спроби РФ контролювати інтернет

Раніше у ЦПД повідомляли про запровадження в Росії так званого цифрового обліку дітей.

Російська влада планує зобов'язати батьків повідомляти операторів зв'язку, якщо SIM-карта передається дитині.

Ці дані вноситимуть до державної системи моніторингу, що дозволить ідентифікувати неповнолітніх користувачів. Інтернет-платформи, зокрема соцмережі та медіа, муситимуть перевіряти, чи належить номер дитині. Якщо так - обмежувати доступ до певного контенту.

Також загарбники блокують інтернет на окупованих територіях України.

Так, із середини вересня на території тимчасово окупованого Мелітополя повністю зник мобільний інтернет. Мешканці зазначають, що заблоковані такі сервіси, як Google Play і VPN, і наявність цих додатків на пристроях може спричинити проблеми на блокпостах. Ці заходи використовують окупанти для ізоляції населення та контролю над інформацією.

