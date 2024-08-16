Партизаны обнаружили в Воронеже комплекс противовоздушной системы обороны "Панцирь-С" (фото)

Партизаны в российском Воронеже обнаружили месторасположение комплекса системы ПВО "Панцирь". Они отметили месторасположение вражеской техники на карте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на движение сопротивления "АТЕШ" .

Как отмечают партизаны, запечатленная на фото техника является комплексом российской системы противовоздушной обороны "Панцирь-С1".

Сообщается, что местные агенты обнаружили точки размещения систем противовоздушной обороны, отметив, что комплексы типа "Панцирь-С1" часто перемещаются по разным районам города и его окрестностей.

"Агентами собирается информация о местах их боевого дежурства и фиксируется любая активность", - говорится в сообщении.

Фото: зафиксированный комплекс ПВО "Панцирь-С1" и его местонахождение на карте (t.me/atesh_ua)

Что известно о "Панцирь-С1"

"Панцирь-С1" - российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) наземного базирования. Предназначено для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов (в том числе комплексов ПВО большой дальности) от всех современных и перспективных средств воздушного нападения. Также может осуществлять защиту объекта от наземных и надводных угроз.

По данным известных контрактов, цена одного ЗПРК "Панцирь-С1" при экспортных поставках составляет от 13,15. до 14,67 миллиона долларов США.