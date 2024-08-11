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РФ перебрасывает под Курск военных, которые должны были усилить Покровское направление, - "АТЕШ"

Россия, Воскресенье 11 августа 2024 16:53
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РФ перебрасывает под Курск военных, которые должны были усилить Покровское направление, - "АТЕШ" Фото: россияне начали забирать военных из Донецкой области (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Россияне начали перебрасывать военных на Курское направление. Сейчас забирают оккупантов, которые должны были усилить Покровское направление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "АТЭШ".

"АТЕШ" фиксирует переброску военнослужащих 810 ОБрМП РФ в Курскую область", - сообщили партизаны.

По их данным, российские оккупанты перемещают 10 КАМАЗов с личным составом в Донецкой области.

"После разведки удалось идентифицировать подразделение и выяснить, что они направлялись в место отправки для защиты Курска", - сообщили в подполье.

По их данным, россияне пытаются всеми силами закрыть дыру обороноспособности, поэтому вынуждены снимать личный состав со стратегически важных направлений.

"Стоит напомнить, что не так давно 810 бригаду перебросили с Херсонского направления на Покровское для усиления", - отметили в подполье.

Напомним, сегодня глава Комитета обороны парламента Германии Маркус Фабер отметил, что курская операция закладывает основу для переговоров с преемником нынешнего российского диктатора Владимира Путина.

Детальнее о том, что происходит в Курской области Российской Федерации по состоянию на 11 августа, можно узнать в материале РБК-Украина.

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Курская область Покровск Война России против Украины
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