РФ перебрасывает под Курск военных, которые должны были усилить Покровское направление, - "АТЕШ"

Россияне начали перебрасывать военных на Курское направление. Сейчас забирают оккупантов, которые должны были усилить Покровское направление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " АТЭШ ".

"АТЕШ" фиксирует переброску военнослужащих 810 ОБрМП РФ в Курскую область", - сообщили партизаны.

По их данным, российские оккупанты перемещают 10 КАМАЗов с личным составом в Донецкой области.

"После разведки удалось идентифицировать подразделение и выяснить, что они направлялись в место отправки для защиты Курска", - сообщили в подполье.

По их данным, россияне пытаются всеми силами закрыть дыру обороноспособности, поэтому вынуждены снимать личный состав со стратегически важных направлений.

"Стоит напомнить, что не так давно 810 бригаду перебросили с Херсонского направления на Покровское для усиления", - отметили в подполье.