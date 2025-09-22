Россияне не оставляют попыток закрепиться в Купянске: что говорят ВСУ
Оккупанты не оставляют попыток захватить Купянск и закрепится в нем - противник провел наступательные действия по направлению к городу, в районе Новоосинового и Новой Кругляковки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОСГВ "Днепр" в Telegram.
"На Купянском направлении противник провел наступательные действия в районе Новоосинового и Новой Кругляковки. Без успехов. Вражеская армия не оставляет попыток завести личный состав и закрепиться в Купянске", - сообщили в группировке.
Отмечается, что на все попытки и попытки оккупантов Силы обороны дают ответ.
Ситуация на других направлениях в зоне ОСГВ "Днепр"
- На Южно-Слобожанском направлении в течение минувших суток враг безуспешно атаковал в районе Волчанска, а также возле Отрадного на Великобурлукском направлении.
- На Лиманском направлении украинские воины отбили все атаки захватчиков у Новомихайловки, Грековки, Нового Мира, Среднего, Шандриголового, Ставков, Тернов, Торского, Новоселовки и в Серебрянском лесничестве. Потерь позиций нашими защитниками не допущено.
- На Краматорском и Торецком направлениях российские захватчики атаковали в районе Новомаркового, Ступочек, Предтечиного, Яблоновки, Клебан-Быка и Щербиновки. Потерь позиций не допущено.
- На Добропольском направлении враг совершил наступление на оборонительные укрепления наших войск возле населенных пунктов Полтавка, Маяк, Владимировка, Русин Яр и Заповедное. Без продвижения для оккупантов.
- На Покровском направлении российская армия не оставляет попыток блокирования Покровско-Мирноградской агломерации. Оккупанты вели наступательные действия в районах населенных пунктов Родинское, Мирноград, Проминь, Покровск, Новоукраинка, Миролюбовка, Новоэкономическое, Зверево, Сергеевка и Котлино. Также с целью выхода на административную границу Донецкой области противник атаковал в районе Дачного, Молодецкого и Удачного. Враг получил достойный отпор, цели не достиг.
- На Новопавловском направлении оккупанты сосредотачивали свои атакующие усилия в районе Филиала, Ивановки, Новоселовки, Камышевахи, Тернового, Калиновки, Новогригорьевки и Поддубного. Продолжаются тяжелые бои, противник, не считаясь с потерями, пытается развивать наступление.
Бои за Купянск
Напомним, накануне в ОСГВ "Днепр" сообщали, что в Купянске враг активно пытается проникать диверсионно-разведывательными группами из 2-5 человек.
Недавно появилась информация о том, что оккупанты уже в центре Купянска, однако она оказалась фейковой.
При этом россияне в плену признались, что их командиры приказывают расстреливать гражданских мужчин в Купянске.
20 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что оккупанты в Купянске будут уничтожены.
Как известно, Купянск является стратегической целью врага: россияне начали лезть по опустошенным газовым трубам, чтобы добраться до города. Однако ВСУ препятствуют такой тактике врага - то взрывают, то затапливают трубы.
Впрочем, оккупантам иногда удается частично их восстановить и они продолжают использовать газовые трубы, как способ добраться до цели.
Для захвата Купянска россияне также пересели на плоты и лодки, чтобы преодолеть реку Оскол, впрочем, ВСУ атакует их дронами на пути к городу.
