ua en ru
Пн, 22 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Россияне не оставляют попыток закрепиться в Купянске: что говорят ВСУ

Украина, Понедельник 22 сентября 2025 12:55
UA EN RU
Россияне не оставляют попыток закрепиться в Купянске: что говорят ВСУ Фото: Купянск до сих пор является стратегической целью врага (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Оккупанты не оставляют попыток захватить Купянск и закрепится в нем - противник провел наступательные действия по направлению к городу, в районе Новоосинового и Новой Кругляковки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОСГВ "Днепр" в Telegram.

"На Купянском направлении противник провел наступательные действия в районе Новоосинового и Новой Кругляковки. Без успехов. Вражеская армия не оставляет попыток завести личный состав и закрепиться в Купянске", - сообщили в группировке.

Отмечается, что на все попытки и попытки оккупантов Силы обороны дают ответ.

Ситуация на других направлениях в зоне ОСГВ "Днепр"

  • На Южно-Слобожанском направлении в течение минувших суток враг безуспешно атаковал в районе Волчанска, а также возле Отрадного на Великобурлукском направлении.
  • На Лиманском направлении украинские воины отбили все атаки захватчиков у Новомихайловки, Грековки, Нового Мира, Среднего, Шандриголового, Ставков, Тернов, Торского, Новоселовки и в Серебрянском лесничестве. Потерь позиций нашими защитниками не допущено.
  • На Краматорском и Торецком направлениях российские захватчики атаковали в районе Новомаркового, Ступочек, Предтечиного, Яблоновки, Клебан-Быка и Щербиновки. Потерь позиций не допущено.
  • На Добропольском направлении враг совершил наступление на оборонительные укрепления наших войск возле населенных пунктов Полтавка, Маяк, Владимировка, Русин Яр и Заповедное. Без продвижения для оккупантов.
  • На Покровском направлении российская армия не оставляет попыток блокирования Покровско-Мирноградской агломерации. Оккупанты вели наступательные действия в районах населенных пунктов Родинское, Мирноград, Проминь, Покровск, Новоукраинка, Миролюбовка, Новоэкономическое, Зверево, Сергеевка и Котлино. Также с целью выхода на административную границу Донецкой области противник атаковал в районе Дачного, Молодецкого и Удачного. Враг получил достойный отпор, цели не достиг.
  • На Новопавловском направлении оккупанты сосредотачивали свои атакующие усилия в районе Филиала, Ивановки, Новоселовки, Камышевахи, Тернового, Калиновки, Новогригорьевки и Поддубного. Продолжаются тяжелые бои, противник, не считаясь с потерями, пытается развивать наступление.

Бои за Купянск

Напомним, накануне в ОСГВ "Днепр" сообщали, что в Купянске враг активно пытается проникать диверсионно-разведывательными группами из 2-5 человек.

Недавно появилась информация о том, что оккупанты уже в центре Купянска, однако она оказалась фейковой.

При этом россияне в плену признались, что их командиры приказывают расстреливать гражданских мужчин в Купянске.

20 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что оккупанты в Купянске будут уничтожены.

Как известно, Купянск является стратегической целью врага: россияне начали лезть по опустошенным газовым трубам, чтобы добраться до города. Однако ВСУ препятствуют такой тактике врага - то взрывают, то затапливают трубы.

Впрочем, оккупантам иногда удается частично их восстановить и они продолжают использовать газовые трубы, как способ добраться до цели.

Для захвата Купянска россияне также пересели на плоты и лодки, чтобы преодолеть реку Оскол, впрочем, ВСУ атакует их дронами на пути к городу.

Больше о боях за Купянск и планах РФ на осенне-зимний период читайте в материале РБК-Украина "Осеннее наступление РФ: где ударят россияне и какие угрозы для Украины".

Читайте РБК-Украина в Google News
Купянск фронт Война в Украине Русские
Новости
Генассамблея ООН стартует под тенью новых атак РФ: Зеленский требует более сильных санкций
Генассамблея ООН стартует под тенью новых атак РФ: Зеленский требует более сильных санкций
Аналитика
Что происходит в Раде и почему Зеленский недоволен "Слугой народа"
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Что происходит в Раде и почему Зеленский недоволен "Слугой народа"