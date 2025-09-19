ua en ru
"Здания горят, но Купянск несокрушим": ВСУ показали видео из центра города

Украина, Пятница 19 сентября 2025 10:20
UA EN RU
"Здания горят, но Купянск несокрушим": ВСУ показали видео из центра города Фото: ВСУ проводят контрдиверсионные мероприятия на Купянском направлении (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Ситуация на Купянском направлении остается напряженной, однако оккупанты демонстрируют ложные карты по контролю над территориями, которые ведут к городу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 10-й армейский корпус СВ ВСУ в Telegram.

"Ситуация на Купянском направлении остается напряженной. Город - стратегическая цель для врага", - написали в корпусе.

Также известно, что украинские защитники повредили и потопили газовую трубу, которая помогала россиянам пробираться в Купянск.

Когда же враг выбрал другую тактику в следовании в Купянск - пересел на лодки и плоты, чтобы преодолеть реку Оскол, военные ВСУ ликвидировали большинство таких попыток артиллерией, минометами и FPV-дронами.

Однако известно, что действуют малые группы пехоты оккупантов и часто в гражданской одежде, что является очередным военным преступлением России, отмечают в 10-м армейском корпусе.

"Наши воины проводят контрдиверсионные мероприятия, блокируют и уничтожают врага в лесах, дачных массивах и на окраинах города", - написали военные.

Также сообщается, что пленные РФ свидетельствуют об отсутствии четкого боевого порядка у оккупантов.

"Несмотря на пропаганду и "цветные карты", то, что враг называет контролируемым - зона боев и работы украинских штурмовых групп. Боевые действия динамичны - распространять утверждение об их "полном контроле" - преждевременно", - подчеркнули в СВ ВСУ.

Бои за Купянск

Напомним, в Центре противодействия дезинформации заявили, что россиян в центре Купянска нет, несмотря на распространенные пропагандистские сообщения.

Известно, что в северной части города продолжается операция по уничтожению оккупантов, которые инфильтрировались в Купянск.

Враг использовал газовые трубы для подхода к городу, которые силы ВСУ неоднократно взрывали и повреждали. Россияне лезли по этим трубам на лежанках с колесами и электросамокатами.

Затем оккупанты попытались пробраться в Купянск плотами и лодками через реку Оскол.

Впрочем известно, что отдельным группам ДРГ врага удается пробираться в Купянск - они переодеваются в гражданских. Однако местным удается распознавать оккупантов по произношению.

Больше о намерениях РФ захватить Купянск в осенне-зимний период читайте в материале РБК-Украина "Логистика для Донбасса. Почему РФ нацелилась на Купянск и удается ли ВСУ держать город".

Купянск Война в Украине
