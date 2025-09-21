Диверсанты постоянно пытаются проникнуть в Купянск, - ОСУВ "Днепр"
Оккупанты маскируются под гражданских или используют местность, чтобы избежать идентификации. Несмотря на это ВСУ отражают их атаки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" Виктора Трегубова в эфире телемарафона Единые новости.
В Купянске враг активно пытается проникать диверсионно-разведывательными группами из 2-5 человек.
"Они пытаются пользоваться своей численностью, просачиваться сквозь позиции украинских военных и позже занимать какие-то здания", - пояснил Трегубов.
Украинские военные уничтожают противника еще до того, как он успевает войти в жилую застройку, чтобы не допустить закрепления в городе.
Также Трегубов сообщил, что оккупанты постоянно наносят удары из артиллерии, беспилотниками и другими типами оружия.
"Это уже фактически фронтовой город", - подчеркнул Трегубов.
Ситуация в Купянске
Недавно появилась информация, что россияне уже дошли до центра Купянска и там идут бои. Однако спикер ОСУВ "Днепр", подполковник Алексей Бельский заверил, что такая информация является ложной.
Напомним, оккупанты получили приказы от командиров расстреливать гражданских, в частности мужчин в Купянске Харьковской области. Это подтверждают российские пленные.
На днях президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне в Купянске будут уничтожены. По его словам, там действуют сильные подразделения, они уничтожают россиян, которые там сосредоточены и пытаются проходить. В середине города контрдиверсионные мероприятия происходят, там украинские подразделения занимаются зачисткой.