Росіяни не полишають спроб закріпитися в Куп'янську: що кажуть в ЗСУ
Окупанти не полишають спроб захопити Куп'янськ і закріпитися в ньому - противник провів наступальні дії в напрямку до міста, в районі Новоосинового та Нової Кругляківки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОСУВ "Дніпро" в Telegram.
"На Купʼянському напрямку противник провів наступальні дії в районі Новоосинового та Нової Кругляківки. Без успіхів. Ворожа армія не полишає спроб завести особовий склад та закріпитися у Купʼянську", - повідомили в угрупуванні.
Зазначається, що на всі спроби і намагання окупантів Сили оборони дають відповідь.
Ситуація на інших напрямках в зоні ОСУВ "Дніпро"
- На Південно-Слобожанському напрямку протягом минулої доби ворог безуспішно атакував у районі Вовчанська, а також біля Одрадного на Великобурлуцькому напрямку.
- На Лиманському напрямку українські воїни відбили усі атаки загарбників біля Новомихайлівки, Греківки, Нового Миру, Середнього, Шандриголового, Ставків, Тернів, Торського, Новоселівки та у Серебрянському лісництві. Втрат позицій нашими захисниками не допущено.
- На Краматорському та Торецькому напрямках російські загарбники атакували в районі Новомаркового, Ступочок, Предтечиного, Яблунівки, Клебан-Бика та Щербинівки. Втрат позицій не допущено.
- На Добропільському напрямку ворог здійснив наступ на оборонні укріплення наших військ біля населених пунктів Полтавка, Маяк, Володимирівка, Русин Яр та Заповідне. Без просування для окупантів.
- На Покровському напрямку російська армія не полишає спроб блокування Покровсько-Мирноградської агломерації. Окупанти вели наступальні дії в районах населених пунктів Родинське, Мирноград, Промінь, Покровськ, Новоукраїнка, Миролюбівка, Новоекономічне, Звірове, Сергіївка та Котлине. Також з метою виходу на адміністративний кордон Донецької області противник атакував у районі Дачного, Молодецького та Удачного. Ворог отримав гідну відсіч, мети не досягнув.
- На Новопавлівському напрямку окупанти зосереджували свої атакувальні зусилля в районі Філії, Іванівки, Новоселівки, Комишувахи, Тернового, Калинівки, Новогригорівки та Піддубного. Тривають важкі бої, противник, не рахуючись з втратами, намагається розвивати наступ.
Бої за Куп'янськ
Нагадаємо, напередодні в ОСУВ "Дніпро" повідомляли, що в Куп'янську ворог активно намагається проникати диверсійно-розвідувальними групами з 2-5 осіб.
Нещодавно з'явилася інформація про те, що окупанти вже в центрі Куп'янська, однак вона виявилась фейковою.
При цьому росіяни в полоні зізнались, що їхні командири наказують розстрілювати цивільних чоловіків в Куп'янську.
20 вересня президент Володимир Зеленский заявив, що окупанти в Куп'янську будуть знищені.
Як відомо, Куп'янськ є стратегічною ціллю ворога: росіяни почали лізти по спустошеним газовим трубам, щоб дібратись до міста. Однак ЗСУ перешкоджають такій тактиці ворога - то підривають, то затоплюють труби.
Втім окупантам іноді вдається частково їх відновити і вони продовжують використовувати газові труби, як спосіб дібратись до цілі.
Для захоплення Куп'янська росіяни також пересіли на плоти та човни, щоб здолати річку Оскіл, втім ЗСУ атакує їх дронами на шляху до міста.
Більше про бої за Куп'янськ та плани РФ на осінньо-зимовий період читайте в матеріалі РБК-Україна "Осінній наступ РФ: де вдарять росіяни і які загрози для України".