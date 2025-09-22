ua en ru
Пн, 22 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Росіяни не полишають спроб закріпитися в Куп'янську: що кажуть в ЗСУ

Україна, Понеділок 22 вересня 2025 12:55
UA EN RU
Росіяни не полишають спроб закріпитися в Куп'янську: що кажуть в ЗСУ Фото: Куп'янськ досі є стратегічною ціллю ворога (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Окупанти не полишають спроб захопити Куп'янськ і закріпитися в ньому - противник провів наступальні дії в напрямку до міста, в районі Новоосинового та Нової Кругляківки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОСУВ "Дніпро" в Telegram.

"На Купʼянському напрямку противник провів наступальні дії в районі Новоосинового та Нової Кругляківки. Без успіхів. Ворожа армія не полишає спроб завести особовий склад та закріпитися у Купʼянську", - повідомили в угрупуванні.

Зазначається, що на всі спроби і намагання окупантів Сили оборони дають відповідь.

Ситуація на інших напрямках в зоні ОСУВ "Дніпро"

  • На Південно-Слобожанському напрямку протягом минулої доби ворог безуспішно атакував у районі Вовчанська, а також біля Одрадного на Великобурлуцькому напрямку.
  • На Лиманському напрямку українські воїни відбили усі атаки загарбників біля Новомихайлівки, Греківки, Нового Миру, Середнього, Шандриголового, Ставків, Тернів, Торського, Новоселівки та у Серебрянському лісництві. Втрат позицій нашими захисниками не допущено.
  • На Краматорському та Торецькому напрямках російські загарбники атакували в районі Новомаркового, Ступочок, Предтечиного, Яблунівки, Клебан-Бика та Щербинівки. Втрат позицій не допущено.
  • На Добропільському напрямку ворог здійснив наступ на оборонні укріплення наших військ біля населених пунктів Полтавка, Маяк, Володимирівка, Русин Яр та Заповідне. Без просування для окупантів.
  • На Покровському напрямку російська армія не полишає спроб блокування Покровсько-Мирноградської агломерації. Окупанти вели наступальні дії в районах населених пунктів Родинське, Мирноград, Промінь, Покровськ, Новоукраїнка, Миролюбівка, Новоекономічне, Звірове, Сергіївка та Котлине. Також з метою виходу на адміністративний кордон Донецької області противник атакував у районі Дачного, Молодецького та Удачного. Ворог отримав гідну відсіч, мети не досягнув.
  • На Новопавлівському напрямку окупанти зосереджували свої атакувальні зусилля в районі Філії, Іванівки, Новоселівки, Комишувахи, Тернового, Калинівки, Новогригорівки та Піддубного. Тривають важкі бої, противник, не рахуючись з втратами, намагається розвивати наступ.

Бої за Куп'янськ

Нагадаємо, напередодні в ОСУВ "Дніпро" повідомляли, що в Куп'янську ворог активно намагається проникати диверсійно-розвідувальними групами з 2-5 осіб.

Нещодавно з'явилася інформація про те, що окупанти вже в центрі Куп'янська, однак вона виявилась фейковою.

При цьому росіяни в полоні зізнались, що їхні командири наказують розстрілювати цивільних чоловіків в Куп'янську.

20 вересня президент Володимир Зеленский заявив, що окупанти в Куп'янську будуть знищені.

Як відомо, Куп'янськ є стратегічною ціллю ворога: росіяни почали лізти по спустошеним газовим трубам, щоб дібратись до міста. Однак ЗСУ перешкоджають такій тактиці ворога - то підривають, то затоплюють труби.

Втім окупантам іноді вдається частково їх відновити і вони продовжують використовувати газові труби, як спосіб дібратись до цілі.

Для захоплення Куп'янська росіяни також пересіли на плоти та човни, щоб здолати річку Оскіл, втім ЗСУ атакує їх дронами на шляху до міста.

Більше про бої за Куп'янськ та плани РФ на осінньо-зимовий період читайте в матеріалі РБК-Україна "Осінній наступ РФ: де вдарять росіяни і які загрози для України".

Читайте РБК-Україна в Google News
Куп'янськ фронт Війна в Україні Росіяни
Новини
Генасамблея ООН стартує під тінню нових атак РФ: Зеленський вимагає сильніших санкцій
Генасамблея ООН стартує під тінню нових атак РФ: Зеленський вимагає сильніших санкцій
Аналітика
Що відбувається в Раді та чому Зеленський незадоволений "Слугою народу"
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Що відбувається в Раді та чому Зеленський незадоволений "Слугою народу"