РФ атаковала Черкасскую область: возле Умани начался пожар на объекте инфраструктуры

Дроны в ночь на 27 октября атаковали Черкасскую область. В регионе произошел пожар на инфраструктурном объекте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Черкасской областной военной администрации Игоря Табурца в Telegram.

"С тревогами из-за вражеских БПЛА прошла ночь в области. Обломки одного из них упали на территорию объекта инфраструктуры в Уманском районе", - рассказал он. По данным главы ОВА, пожар оперативно ликвидирован. "Без пострадавших. По предварительным данным, в это время наши защитники уничтожили три "Шахеда", - добавил Табурец.