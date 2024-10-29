РФ атаковала Украину баллистикой и почти 50 "Шахедами". Как отработала ПВО

Российские войска атаковали Украину "Искандером" и 48 дронами-камикадзе в ночь на 29 октября. ПВО сбила 26 беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"По состоянию на 9:00 подтверждено ущерб 26 вражеских БПЛА, 20 беспилотников локационно потеряно, один - вернулся в Россию. Информация уточняется и обновляется.

Противовоздушная оборона работала в Киевской, Черкасской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Сумской, Черниговской и Полтавской областях.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

Авиация противника круглосуточно запускает управляемые авиабомбы по прифронтовой территории по разным направлениям.

"В ночь на 29 октября враг нанес удар баллистической ракетой "Искандер-М" по городу Кривой Рог из Крыма, атаковал 48 ударными БПЛА типа "Shahed" и беспилотниками неустановленного типа по направлениям Орел, Курск", – говорится в сообщении.

Атака РФ по Украине

В ночь на 29 октября российские войска атаковали Украину баллистикой и дронами-камикадзе. Десятки людей были ранены, есть погибшие.

В частности, оккупанты ударили баллистикой по Кривому Рогу Днепропетровской области. Захватчики атаковали трехэтажку. Один человек погиб, 14 были ранены.

Также из-за падения обломков дронов в Киеве произошел пожар и повреждение газовой магистрали. Шесть людей пострадали.

Также РФ обстреляла Харьков, под ударом, в частности, оказалось здание Госпрома, которое находится под охраной ЮНЕСКО.

Подробнее о последствиях масштабной атаки РФ по Украине 29 октября - читайте в материале РБК-Украина.

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