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Атака дронов на Киев: в Соломенском районе погиб человек

Пятница 25 октября 2024 23:23
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Атака дронов на Киев: в Соломенском районе погиб человек Фото: удар по Киеву 25 октября (t.me/dsns_telegram)
Автор: Вадим Ребрина

В результате попадания российского ударного беспилотника в многоэтажку в Соломенском районе Киева погиб человек. Четверым пострадавшим медики оказали помощь на месте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.

"В доме в Соломенском районе, по предварительной информации, один человек погиб. Четырем пострадавшим медики оказали помощь на месте", - написал Кличко.

По его информации, пожар в доме был локализован. Спасательно-поисковая операция продолжается.

Обновлено в 23:42. Уже пятеро пострадавших в доме в Соломенском районе, сообщил Кличко. Одного из них госпитализировали, четверым медики оказали помощь на месте. Предварительно, один человек погиб.

Обновлено в 23:52. По оперативной информации ГСЧС, в результате вражеского обстрела повреждены квартиры с 17 по 21 этажа. Произошло разрушение с последующим горением на 16 и 17 этажах, а также возгорание на 20 и 21 этаже 25-этажного жилого дома.

Пожар локализован в 22:54 на площади 200 кв. м, ликвидирован в 23:21.

На месте работали 60 спасателей и 18 единиц пожарно-спасательной техники.

Из квартиры на 20 этаже спасены 2 человека и переданы в карету скорой. На свежий воздух выведено более 100 человек, четверо пострадавших самостоятельно обратились к врачам с предварительным диагнозом острая реакция на стресс.

Также на 20 этаже в одной из квартир обнаружено тело женщины.

На месте происшествия работают психологи, оказана психологическая помощь 12 лицам. Развернута мобильная палатка Красного Креста для оказания помощи пострадавшим.

Атака дронов на Киев: в Соломенском районе погиб человек

Атака дронов на Киев: в Соломенском районе погиб человекАтака дронов на Киев: в Соломенском районе погиб человекОбновлено в 00:03. Кличко сообщил, что погибшей является девушка 2009 года рождения. Пострадали пять человек. Четверым оказали помощь на месте, одного человека госпитализировали. На месте для жильцов дома развернули мобильную палатку для оказания необходимой помощи.

Напомним, сегодня вечером во время российской массированной атаки ударными БПЛА по территории Украины один из беспилотников ударил по многоэтажке в Соломенском районе Киева. Там начался пожар на последних этажах, были повреждены квартиры.

Также поздно вечером, 25 октября, звуки взрывов были слышны в Днепре и Запорожье. Военные предупреждали, что в направлении городов летят ракеты.

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