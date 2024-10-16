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Россияне модернизировали ударные дроны "Шахед", - ISW

Среда 16 октября 2024 05:47
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Россияне модернизировали ударные дроны "Шахед", - ISW Фото: силы ПВО научились сбивать усовершенствованные дроны россиян (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Армия РФ провела модернизацию ударных беспилотников "Шахед". Теперь дроны летают быстрее и на большей высоте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

В отчете сослались на слова военнослужащего, который служит в мобильном подразделении противовоздушной обороны ВСУ.

По его словам, российские беспилотники "Шахед" ранее были очень медленными, трудно маневренными и могли летать исключительно на малых высотах. Однако впоследствии военные агрессора модернизировали компоненты дронов, чтобы они могли летать быстрее и выше.

Впрочем, военный отметил, что украинские мобильные огневые группы также усовершенствовали свое оборудование и тактику и без проблем ликвидируют вражеские ударные БпЛА.

Атака "Шахедов" и ситуация на фронте

Вечером во вторник, 15 октября, россияне в очередной раз запустили в направлении Украины беспилотники типа "Шахед". В ряде областей была объявлена воздушная тревога. Дроновая атака продолжается до сих пор. Над несколькими областями работают силы ПВО.

Между тем по данным Института изучения войны, россияне имели продвижение в Курской области, а также незначительно продвинулись в Донецкой области.

Российский диктатор Владимир Путин использует солдат КНДР для компенсации потерь на фронте, и чтобы не объявлять дополнительные волны мобилизации в России.

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