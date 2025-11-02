RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Россияне стали меньше есть: статистика показала резкое падение потребления продуктов, - ЦПД

Фото: россияне начали покупать меньше продуктов (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Война против Украины и западные санкции начали ощутимо бить по карманам россиян. Впервые за много лет в России зафиксировано снижение потребления основных продуктов питания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

По данным центра, проблемы российской экономики, вызванные войной и международными санкциями, привели к сокращению потребления продовольствия.

За последние два месяца россияне съели:

  • на 9% меньше гречки и мяса,
  • на 10% меньше риса,
  • выпили на 8% меньше молока.

В то же время расходы на продукты выросли - из-за стремительного подорожания продуктов. Это означает, что даже при больших расходах россияне могут позволить себе меньше.

Несмотря на заявления кремлевской пропаганды о "росте доходов" и "устойчивости экономики", реальность свидетельствует об обратном - рядовые граждане РФ вынуждены буквально "затягивать пояса".

"Единственная причина ухудшения жизни россиян - продолжение войны против Украины, которая требует все больше расходов, которые кремль вытягивает из кошельков своих подданных", - отметили в ЦПД.

Экономика России приходит в упадок

Российская экономика продолжает терять устойчивость на фоне затяжной войны против Украины и действия международных санкций.

Ключевые отрасли демонстрируют спад, а банковский сектор готовится к возможной государственной поддержке, чтобы избежать коллапса. Еще 4 сентября глава "Сбербанка" Герман Греф признал, что во втором квартале 2025 года экономический рост в России фактически остановился.

Несмотря на попытки властей демонстрировать "экономическую стабильность", по оценкам аналитиков, Россия сейчас тратит на войну против Украины около половины государственного бюджета, что только углубляет внутренний кризис.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВойна России против Украины