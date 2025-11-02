Россияне стали меньше есть: статистика показала резкое падение потребления продуктов, - ЦПД

Война против Украины и западные санкции начали ощутимо бить по карманам россиян. Впервые за много лет в России зафиксировано снижение потребления основных продуктов питания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.
По данным центра, проблемы российской экономики, вызванные войной и международными санкциями, привели к сокращению потребления продовольствия.
За последние два месяца россияне съели:
В то же время расходы на продукты выросли - из-за стремительного подорожания продуктов. Это означает, что даже при больших расходах россияне могут позволить себе меньше.
Несмотря на заявления кремлевской пропаганды о "росте доходов" и "устойчивости экономики", реальность свидетельствует об обратном - рядовые граждане РФ вынуждены буквально "затягивать пояса".
"Единственная причина ухудшения жизни россиян - продолжение войны против Украины, которая требует все больше расходов, которые кремль вытягивает из кошельков своих подданных", - отметили в ЦПД.
Российская экономика продолжает терять устойчивость на фоне затяжной войны против Украины и действия международных санкций.
Ключевые отрасли демонстрируют спад, а банковский сектор готовится к возможной государственной поддержке, чтобы избежать коллапса. Еще 4 сентября глава "Сбербанка" Герман Греф признал, что во втором квартале 2025 года экономический рост в России фактически остановился.
Несмотря на попытки властей демонстрировать "экономическую стабильность", по оценкам аналитиков, Россия сейчас тратит на войну против Украины около половины государственного бюджета, что только углубляет внутренний кризис.