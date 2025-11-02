Росіяни почали менше їсти: статистика показала різке падіння споживання продуктів, - ЦПД

Війна проти України та західні санкції почали відчутно бити по кишенях росіян. Уперше за багато років у Росії зафіксовано зниження споживання основних продуктів харчування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.
За даними центру, проблеми російської економіки, спричинені війною та міжнародними санкціями, призвели до скорочення споживання продовольства.
За останні два місяці росіяни з’їли:
Водночас витрати на продукти зросли - через стрімке подорожчання харчів. Це означає, що навіть за більших витрат росіяни можуть дозволити собі менше.
Попри заяви кремлівської пропаганди про "зростання доходів" і "стійкість економіки", реальність свідчить про зворотне - пересічні громадяни РФ змушені буквально "затягувати паски".
"Єдина причина погіршення життя росіян - продовження війни проти України, яка потребує дедалі більше витрат, які кремль витягає з гаманців своїх підданих", - наголосили в ЦПД.
Російська економіка продовжує втрачати стійкість на тлі затяжної війни проти України та дії міжнародних санкцій.
Ключові галузі демонструють спад, а банківський сектор готується до можливої державної підтримки, аби уникнути колапсу. Ще 4 вересня глава "Сбербанку" Герман Греф визнав, що у другому кварталі 2025 року економічне зростання в Росії фактично зупинилося.
Попри спроби влади демонструвати "економічну стабільність", за оцінками аналітиків, Росія нині витрачає на війну проти України близько половини державного бюджету, що лише поглиблює внутрішню кризу.