Россияне стали меньше есть: статистика показала резкое падение потребления продуктов, - ЦПД

Война против Украины и западные санкции начали ощутимо бить по карманам россиян. Впервые за много лет в России зафиксировано снижение потребления основных продуктов питания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации .

По данным центра, проблемы российской экономики, вызванные войной и международными санкциями, привели к сокращению потребления продовольствия.

За последние два месяца россияне съели:

на 9% меньше гречки и мяса,

на 10% меньше риса,

выпили на 8% меньше молока.

В то же время расходы на продукты выросли - из-за стремительного подорожания продуктов. Это означает, что даже при больших расходах россияне могут позволить себе меньше.

Несмотря на заявления кремлевской пропаганды о "росте доходов" и "устойчивости экономики", реальность свидетельствует об обратном - рядовые граждане РФ вынуждены буквально "затягивать пояса".

"Единственная причина ухудшения жизни россиян - продолжение войны против Украины, которая требует все больше расходов, которые кремль вытягивает из кошельков своих подданных", - отметили в ЦПД.