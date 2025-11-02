ua en ru
Головна » Новини » Війна в Україні

Росіяни почали менше їсти: статистика показала різке падіння споживання продуктів, - ЦПД

Росія, Неділя 02 листопада 2025 14:52
Росіяни почали менше їсти: статистика показала різке падіння споживання продуктів, - ЦПД Фото: росіяни почали купувати менше продуктів (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Війна проти України та західні санкції почали відчутно бити по кишенях росіян. Уперше за багато років у Росії зафіксовано зниження споживання основних продуктів харчування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.

За даними центру, проблеми російської економіки, спричинені війною та міжнародними санкціями, призвели до скорочення споживання продовольства.

За останні два місяці росіяни з’їли:

  • на 9% менше гречки та м’яса,
  • на 10% менше рису,
  • випили на 8% менше молока.

Водночас витрати на продукти зросли - через стрімке подорожчання харчів. Це означає, що навіть за більших витрат росіяни можуть дозволити собі менше.

Попри заяви кремлівської пропаганди про "зростання доходів" і "стійкість економіки", реальність свідчить про зворотне - пересічні громадяни РФ змушені буквально "затягувати паски".

"Єдина причина погіршення життя росіян - продовження війни проти України, яка потребує дедалі більше витрат, які кремль витягає з гаманців своїх підданих", - наголосили в ЦПД.

Економіка Росії занепадає

Російська економіка продовжує втрачати стійкість на тлі затяжної війни проти України та дії міжнародних санкцій.

Ключові галузі демонструють спад, а банківський сектор готується до можливої державної підтримки, аби уникнути колапсу. Ще 4 вересня глава "Сбербанку" Герман Греф визнав, що у другому кварталі 2025 року економічне зростання в Росії фактично зупинилося.

Попри спроби влади демонструвати "економічну стабільність", за оцінками аналітиків, Росія нині витрачає на війну проти України близько половини державного бюджету, що лише поглиблює внутрішню кризу.

