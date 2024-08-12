Россияне перебрасывают подразделения с Приднепровского направления на Курское, - ОСГВ "Таврия"

"Есть перемещение с, в частности, Приднепровского направления, и не только с этого направления, вражеских подразделений, некоторых батальонов, других частей на другие направления, очевидно, что и на Курское также, где у россиян сейчас больше всего дыр в обороне", - рассказал Лиховой.

Он также отметил, что когда на Приднепровском направлении было много российских войск, то штурмовых действий было меньше. Но после того, как оккупанты начали перебрасывать свои силы, в частности на Курское направление, активность на левобережье Днепра резко возросла.

"Я думаю, что должно пройти несколько дней, чтобы понять, были ли это российские показательные действия - когда они хотят показать якобы, что несмотря на уменьшение их оборонных порядков, они способны атаковать и дальше. Или это, возможно, какой-то другой замысел", - добавил спикер.