ВСУ контролируют около тысячи квадратных километров в Курской области, - Сырский

Украинские защитники продолжают операцию в Курской области. Под их контролем около тысячи квадратных километров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в ходе Ставки верховного главнокомандующего.

"Продолжаем проведение наступательной операции на территории Курской области. На данный момент под нашим контролем находится около тысячи квадратных километров территории РФ", - рассказал Сырский. По его словам, группировки украинских защитников продолжают выполнять поставленные задачи. Бои идут практически по всему фронту. При этом ситуация на поле боя - под контролем ВСУ. В ответ на такой доклад президент Украины Владимир Зеленский попросил генерала поблагодарить украинских защитников за стойкость и смелость. Стоит заметить, что по состоянию на сейчас карта боевых действий в Курской области выглядит следующим образом: Фото: карта боевых действий в Курской области ("Радио Свобода")