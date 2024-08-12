Не 28. В DeepState назвали число населенных пунктов Курской области, которые потеряла РФ

Чиновники РФ выдумали, что их армия потеряла контроль над 28 населенными пунктами Курской области. На самом деле их число значительно больше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DeepState в Telegram .

По словам создателей DeepState, реального числа населенных пунктов в Курской области, которые потеряла Россия, почти никто не знает. Но были села, возле которых украинские защитники делали фото, но контроль над ними не устанавливали.

Также они уточнили, что неизвестен статус еще десяти населенных пунктов, а такая оценка "крайне консервативна".

Что предшествовало

Напомним, Россия на прошлой неделе обвинила Украину во вторжении на территорию Курской области. Также в сети начали распространять фото и видео, на которых украинские защитники находились в населенных пунктах Курской области.

Официально информацию о контроле над населенными пунктами российского региона Украина не подтверждала. Но сегодня, 12 августа, и.о. Курской области Алексей Смирнов заявил, что войска РФ не контролируют 28 населенных пунктов региона.

Более детально о том, как события в Курской области влияют на ход войны - в материале РБК-Украина.

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