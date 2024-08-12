ua en ru
Пн, 12 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни перекидають підрозділи з Придніпровського напрямку на Курський, - ОСУВ "Таврія"

Понеділок 12 серпня 2024 23:06
UA EN RU
Росіяни перекидають підрозділи з Придніпровського напрямку на Курський, - ОСУВ "Таврія" Фото: росіяни перекидають підрозділи з Придніпровського напрямку на Курський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російські війська переміщують підрозділи, зокрема, з Придніпровського напрямку на Курський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитра Лиховія в ефірі телемарафону.

"Є переміщення із, зокрема, Придніпровського напрямку, і не тільки з цього напрямку, ворожих підрозділів, деяких батальйонів, інших частин на інші напрямки, очевидно, що і на Курський також, де у росіян зараз найбільше дірок в обороні", - розповів Лиховій.

Він також зазначив, що коли на Придніпровському напрямку було багато російських військ, то штурмових дій було менше. Але після того, як окупанти почали перекидати свої сили, зокрема на Курський напрямок, активність на лівобережжі Дніпра різко зросла.

"Я думаю, що має минути кілька днів, щоб зрозуміти, чи це були російські показові дії - коли вони хочуть показати нібито, що попри зменшення їхніх оборонних порядків, вони спроможні атакувати й далі. Чи це, можливо, якийсь інший задум", - додав речник.

Бої у Курській області

Нагадаємо, минулого тижня розпочалися бої у Курській області. Росіяни стверджували, що українські війська нібито здійснили прорив кордону.

Офіційно операцію ЗСУ у Курській області Україна підтвердила лише сьогодні. Це зробив за підсумками Ставки президент Володимир Зеленський.

За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, під контролем ЗСУ близько тисячі квадратних кілометрів території Курської області.

Водночас, за даними DeepState, російська армія втратила контроль орієнтовно над 44 населених пункти.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Курська область Війна в Україні
NEWS
"Прорив" у Курській області розширюється: карти бойових дій
"Прорив" у Курській області розширюється: карти бойових дій
DAILY
Сергій Дубров, МОЗ: Через війну не народилося вже майже півмільйона українців
Катерина Гончароваредактор розділу "Суспільство" Сергій Дубров, МОЗ: Через війну не народилося вже майже півмільйона українців