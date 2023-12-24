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Россияне на оккупированных территориях пытаются купить "показания" против Украины, - ЦНС

Воскресенье 24 декабря 2023 19:00
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Россияне на оккупированных территориях пытаются купить "показания" против Украины, - ЦНС Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Российские захватчики пытаются купить "показания" жителей временно оккупированных территорий против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу центра национального сопротивления (ЦНС).

"Россия - это синоним цинизма. 24 февраля 2022 года российский диктатор Владимир Путин на весь мир объявил о начале войны. Сотни тысяч убитого населения, сотни тысяч разрушенных домов и миллионы беженцев и вину за это все россия теперь пытается переложить на свою жертву", - говорится в сообщении.

В ЦНС отметили, что на временно оккупированной территории Запорожской области оккупационная администрация обещает выплатить помощь "пострадавшим от украинской агрессии". Единственным условием является заявление на ее получение, которое по факту является свидетельством того, что якобы Украина напала на регион и обстреливает мирное население.

То есть, на территории, которая всем миром признана Украиной, россияне рассказывают об "украинской агрессии".

Жизнь в оккупации

Российские оккупанты хотят ускорить присоединение захваченных территорий юга и востока Украины к политическому и правовому полю РФ.

Кроме того, российские захватчики вывозят украинских детей на пропагандистские мероприятия в Москву.

Кстати, россияне готовятся к фальсификациям "выборов президента РФ" на оккупированных территориях Украины.

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