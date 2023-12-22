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Оккупанты вывозят украинских детей на пропагандистские мероприятия в Москву, - ЦНС

Украина, Пятница 22 декабря 2023 21:37
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Оккупанты вывозят украинских детей на пропагандистские мероприятия в Москву, - ЦНС Фото: оккупанты вывозят украинских детей на пропагандистские мероприятия в Москву (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российские оккупанты продолжают политику "промывки мозгов" украинским детям с целью изменения их самоидентификации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

По данным центра, диктатор РФ Владимир Путин недавно в очередной раз публично отрицал существование украинского народа. В ЦНС отметили, что сейчас РФ систематически проводит политику геноцида на временно оккупированных территориях, пытаясь уничтожить целое поколение украинцев.

"В рамках этой политики россияне сейчас массово вывозят украинских детей в Москву на пропагандистскую выставку "Россия". на ней детей убеждают, что Украины не существует, а их родной край это часть РФ", - пояснили в центре.

В свою очередь, центр национального сопротивления отмечает, что все причастные к политике геноцида понесут ответственность за преступления перед украинским народом. Призываем сообщать о предателях.

Напомним, центр национального сопротивления призывает сообщать о действиях российских кафиров через специальный чат-бот.

Депортация украинских детей

Мы сообщали, что в октябре 2022 года российский омбудсмен по правам ребенка Мария Львова-Белова незаконно усыновила ребенка, депортированного из Мариуполя в РФ. Кроме того, она помогла незаконно усыновить еще 350 детей из оккупированного Донбасса.

Такие действия считаются преступлениями, о чем свидетельствует международное право. В марте Международный уголовный суд (МКС) выдал ордер на арест российского президента Владимира Путина и омбудсмена Марии Львовой-Беловой из-за незаконной депортации украинских детей. В настоящее время Путина обязаны арестовать в 123 странах мира, ратифицировавших Римский устав или признавших юрисдикцию МКС.

Несмотря на это, российские войска продолжают депортировать украинских детей, которых Украине все же удается возвращать назад.

К примеру, недавно в Украину вернулся подросток 17-летний Богдан Ермохин. Его депортировали в Россию и пытались вручить повестку для службы в армии оккупантов. Он попросил помощи у президента Владимира Зеленского и помог ему вернуться домой.

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