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Россияне готовятся к фальсификациям "выборов президента" на оккупированных территориях Украины, - ЦНС

Украина, Четверг 21 декабря 2023 17:13
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Россияне готовятся к фальсификациям "выборов президента" на оккупированных территориях Украины, - ЦНС Фото: оккупанты готовятся к фальсификациям "выборов президента" (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В марте на временно оккупированных территориях Украины состоится имитация выборов российского диктатора Владимира Путина и сейчас в регионе идет подготовка к этому процессу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

По данным центра, оккупанты по-прежнему на фейковых волеизъявлениях и "референдуме" привлекут на участки "волонтеров" из РФ.

"Молодые фанаты нацистского режима Владимира Путина будут создавать массовку, работать "наблюдателями" и помогать организовывать вброс бюллетеней", - заявили в ЦНС.

По предварительным данным Центра национального сопротивления, оккупационная администрация составила план количества "волонтеров". Помогать проводить фарс, который и так никто не признает в мире, будут гастролеры из "Юнармии", "волонтеры-медики" и "движение первых" - все эти организации финансируются Кремлем.

"Заметим, что никаких настоящих выборов на ВОТ не будет и оккупанты это понимают. Именно поэтому они растягивают этот процесс на дни и проводят "голосование по месту жительства". Это все необходимо, чтобы скрыть отсутствие интереса к пропагандистскому шоу со стороны местных жителей", - добавили в центре.

Выборы в России

Напомним, что в России выборы президента продлятся три дня - с 15 по 17 марта 2024 года. 8 декабря глава Кремля Владимир Путин официально заявил о намерении снова переизбираться.

Как писало Reuters, в таком случае Путин сможет оставаться у власти, по меньшей мере, до 2030 года. Причем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже заявил, что Путина переизбирают с результатом в 90% голосов.

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