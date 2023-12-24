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Росіяни на окупованих територіях намагаються купити "свідчення" проти України, - ЦНС

Неділя 24 грудня 2023 19:00
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Росіяни на окупованих територіях намагаються купити "свідчення" проти України, - ЦНС Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Російські загарбники намагаються купити "свідчення" мешканців тимчасово окупованих територій проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу центру націонольного спротиву (ЦНС).

"Росія - це синонім цинізму. 24 лютого 2022 року російський диктатор владімір путін на весь світ оголосив про початок війни. Сотні тисяч вбитого населення, сотні тисяч зруйнованих будинків та мільйони біженців й вину за це все росія тепер намагається перекласти на свою жертву", - йдеться у повідомленні.

У ЦНС зазначили, що на тимчасово окупованій території Запорізької області окупаційна адміністрація обіцяє виплатити допомогу "постраждалим від української агресії". Єдиною умовою є заява на її отримання, яка по факту є свідченням того, що нібито Україна напала на регіон й обстрілює мирне населення.

Тобто, на території, яка усім світом визнана Україною, росіяни розповідають про "українську агресію".

Життя в окупації

Російські окупанти хочуть прискорити приєднання захоплених територій півдня та сходу України до політичного та правового поля РФ.

Крім того, російські загарбники вивозять українських дітей на пропагандистські заходи до Москви.

До речі, росіяни готуються до фальсифікацій "виборів президента РФ" на окупованих територіях України.

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