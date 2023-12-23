Оккупанты пытаются ускорить интеграцию захваченных территорий, - ЦНС

Оккупанты собирались до конца года максимально интегрировать оккупированные территории юга и востока Украины в единую систему политического и правового поля РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

По данным цента, россияне имеют целью завершить формирование территориальных и федеральных органов так называемой исполнительной власти.

"Следовательно, российско-оккупационные администрации будут продолжать выполнять указания из Кремля, в частности о предоставлении гражданства РФ", - пояснили в ЦНС.

Однако сейчас, по данным центра, наблюдаются значительные проблемы оккупантов с набором квалифицированного кадрового состава, из-за отсутствия необходимого количества коллаборационистов.

Центр национального сопротивления в очередной раз напомнил всем коллаборационистам и тем, кто намерен помогать врагу, что сотрудничая с оккупационными властями они будут ликвидированы или осуждены в соответствии с действующим законодательством Украины.

Центр национального сопротивления призывает сообщать обо всех действиях кафиров специальный чат-бот.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что сотрудничающие с захватчиками граждане имеют лишь два варианта развития дальнейших действий: либо они попытаются бежать в Россию, либо будут осуждены в Украине.

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