Россияне обстреляли железнодорожный вокзал в Херсоне: фото последствий
Российские войска обстреляли Центральный район Херсона. В результате атаки поврежден железнодорожный вокзал.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Херсонской ОВА и "Укрзализныцю".
"Около 16:00 российские войска покрыли артиллерийским огнем Центральный район Херсона", - сообщили в администрации.
"В результате обстрела повреждены частные дома и автомобили. Предварительно, обошлось без пострадавших. Однако враг "охотится" местность с дронов, чтобы нанести повторные удары", - сообщили в ОВА.
В "Укрзализныце" рассказали, что россияне совершили очередной вражеский обстрел железнодорожной инфраструктуры Херсона.
"Пассажиры и работники железной дороги не пострадали, однако пассажирский локомотив был поражен в результате обстрела. Также снова пострадало здание железнодорожного вокзала", - заявили в УЗ.
Как сообщили сотрудники "Укрзализныци", после окончания тревоги в городе железнодорожники в сотрудничестве с местной ОГА организовали автобусы для доставки 66 пассажиров из Херсона в Николаев.
"Железнодорожники оперативно добавляют вагоны к поезду, который уже ожидает в Николаеве, чтобы вместить всех пассажиров с херсонского вокзала. Движение всех остальных поездов - по графику", - подытожили в УЗ.
Обстрел Херсона
Заметим, что это не первый удар по городу, ведь ранее сегодня в Херсоне российский дрон сбросил взрывчатку на авто.
Отметим, что за последние недели это не первый случай, когда беспилотники врага применяют взрывчатку против мирного населения.
К примеру, утром 17 мая в Херсоне российские войска атаковали гражданских работников коммунального предприятия с помощью ударного дрона.
А в прошлом месяце российские захватчики обстреляли центр Херсона. Тогда из-за российского удара один человек погиб, а еще один получил ранения.
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