Россия ударила по вокзалу Херсона, в графике поездов есть изменения

Утром 8 мая Россия атаковала гражданскую железнодорожную инфраструктуру в Херсоне. В результате вражеских ударов повреждены колеи и вокзал города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу " Укрзализныци ".

В УЗ отмечают, что все 99 пассажиров в безопасности. Остальные поезда Укрзализныци продолжают движение по графику.

"В настоящее время движение поезда №121/122 "Киев - Херсон - Киев" железнодорожники временно ограничили в Николаев. Оттуда пассажиров в Херсон и обратно будут везти автобусами", - говорится в сообщении.

Массированный обстрел Украины 8 мая

Сегодня ночью россияне нанесли новый массированный удар по Украине, который продолжался до утра. Известно, что оккупанты выпустили ракеты из стратегических бомбардировщиков. Также были пуски "Шахедов".

Под ударом россиян оказалась украинская энергетика. В Минэнергетики сообщили, что в шести областях были атакованы объекты генерации и передачи электроэнергии.

Россия также направила ракеты в Киев. В столице раздавались взрывы и работала ПВО.

Кроме того, российские войска обстреляли три украинских теплоэлектростанции, в результате чего их оборудование было повреждено.

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