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В Сумах опровергли фейк о якобы наступлении россиян на севере Украины

Сумы, Среда 14 февраля 2024 10:32
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В Сумах опровергли фейк о якобы наступлении россиян на севере Украины Фото: фейк о якобы наступлении россиян на севере Украины опровергли (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В сети распространяется информация о якобы наступлении врага на севере Украины. Фэйк опровергли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Сумской городской военной администрации Алексея Дрозденко в Telegram.

Он отметил, что враг распространяет ИПСО о якобы наступлении оккупационных войск на севере Украины и оккупации Сум.

"Реальной угрозы нет. А наши ВСУ сильны и готовы давать отпор", - сообщил Дрозденко.

Добавим, что в сети распространяется информация о якобы планах врага начать новое наступление, в частности на севере Украины с Сумского направления.

Угроза вражеских ДРГ на севере

Российские оккупанты не оставляют попыток проникнуть на территорию Черниговской и Сумской областей. Пограничники объясняли, что вражеские ДРГ пытаются выявить расположение военных, а также миновать территории.

Недавно в Черниговской области российская ДРГ расстреляла гражданский автомобиль. В результате атаки погиб мужчина. А в начале года в Сумской области погибли два человека из-за атаки диверсантов.

Украинские защитники отмечают, что вражеские диверсионные группы остаются большой угрозой как для военных, так и для гражданских.

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