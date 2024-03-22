Россияне распространяют ИПСО о подготовке к "окружению Харькова". Терехов прокомментировал

Российские СМИ распространяют информацию о подготовке к скрытой мобилизации для "окружения Харькова". В то же время мэр города Игорь Терехов называет это очередной вражеской ИПСО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Игоря Терехова в эфире телемарафона и российское издание "Верстка" .

О чем речь

В российском издании "Верстка" сегодня, 22 марта, появился материал о том, что Минобороны РФ будто бы планирует массовый набор в армию и готовится к скрытой мобилизации для окружения Харькова.

"Осаждать самый большой город на востоке Украины отправят тех, кто сейчас прикрывает границы от обстрелов ВСУ под Белгородом и Курском. А их изменят срочники - без месяца дембеля - и резервисты", - говорится в статье.

Как сообщает издание, в ряды российской армии в ближайшее время планируют набрать не менее 300 тысяч человек. Их всех отправят на фронт в Украину.

Что говорит Терехов

По словам Терехова, это все просто российская ИПСО, чтобы напугать харьковчан.

"Харьковчане - взвешенные люди, они все понимают. Россияне делают все, чтобы это давило на людей, чтобы люди боялись. Но мы переживали и более тяжелое положение, и этот вызов переживем. Харьков - железобетон", - подчеркнул мэр.