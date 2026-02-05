Россияне нарастили удары КАБами под Покровском: почему это проблема для ВСУ

В январе на Покровском направлении российские оккупанты увеличили количество ударов КАБами на 65%. Это стало проблемой для обороны украинских войск.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram 7 корпуса Быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ.
По информации военных, январь 2026 года стал месяцем усиления работы вражеской тактической авиации на направлении Покровска и Мирнограда.
"За этот период враг сбросил на агломерацию 1340 авиабомб. Это - на 65% больше по сравнению с декабрем. Противник буквально стирает наши города и села с лица земли", - отметили в 7 корпусе ДШВ.
Отмечается, что тактическая авиация противника - самая большая проблема в сдерживании врага на Покровском направлении.
Как отметили в ДШВ, в разные периоды россияне применяют авиаудары по-разному. Иногда 5 раз в сутки, а порой - более 20.
Часто это зависит от погоды: при ухудшении видимости россияне не в состоянии массово применять дроны, поэтому заменяют их авиаударами.
Для оккупантов не проблема потратить "полный пакет" авиабомб в одну точку.
"Недавно зафиксировали случай, когда противник решил уничтожить один наш миномет, который мешал продвигаться вражеской пехоте. И сбросил только на одну позицию - 6 КАБов", - рассказали в ДШВ.
Как объяснили военные, вражеская авиация сбрасывает КАБы за десятки километров. Поэтому даже если подтянуть ПВО тактического или оперативного уровня до "нуля", самолеты часто остаются вне зоны досягаемости.
Фото: максимальная зона досягаемости ПВО тактического и оперативного уровней ВСУ и пусковые рубежи вражеской тактической авиации (t.me/corps7DSH)
Напомним, украинские военные контролируют северную часть Покровска и сдерживают наступательные действия противника на подступах к Мирнограду.
Ранее мы писали, что по данным 7 корпуса ДШВ, россияне осуществили механизированный штурм села Гришино на Покровском направлении. Украинские военные отбили атаку, нанесли потери врагу в бронетехнике и живой силе, но на тот момент бои еще продолжались.
Кроме этого главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщал о том, что РФ стягивает резервы к Покровску и враг ищет прорыв малыми группами.