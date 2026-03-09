Россияне пытаются оставить Сумскую область без света, - глава ОВА
Российские оккупанты сегодня, 9 марта, наносят удары по энергетическим объектам Сумской области. Они пытаются оставить без света жителей региона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской областной военной администрации Олега Григорова в Telegram.
"Сегодня в течение дня враг пытается оставить без электроснабжения населенные пункты Сумщины", - написал чиновник.
По его словам, в населенных пунктах Сумского и Охтырского районов возможны перебои с электроснабжением. Часть жителей остаются без света.
Энергетики уже работают над тем, чтобы оперативно восстановить электроснабжение.
При этом глава ОВА отметил, что пункты несокрушимости во всех общинах должны быть в состоянии готовности.
"При длительном отключении электроэнергии люди должны иметь возможность воспользоваться ими", - написал Григоров.
Удар по гостинице в Сумах
Напомним, 27 февраля российские оккупанты ударили по гостинице в центре Сум около 4 часов утра.
Во время проведения спасательной операции оккупанты применили тактику "двойного удара", совершив повторную атаку по спасателям, которые ликвидировали пожар.