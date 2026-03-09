Росіяни намагаються залишити Сумську область без світла, - голова ОВА

Російські окупанти сьогодні, 9 березня, завдають ударів по енергетичних об'єктах Сумської області. Вони намагаються залишити без світла жителів регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова в Telegram .

"Сьогодні протягом дня ворог намагається залишити без електропостачання населені пункти Сумщини", - написав чиновник.

За його словами, у населених пунктах Сумського та Охтирського районів можливі перебої з електропостачанням. Частина жителів залишаються без світла.

Енергетики вже працюють над тим, щоб оперативно відновити електропостачання.

Водночас очільник ОВА наголосив, що пункти незламності в усіх громадах мають бути в стані готовності.

"У разі тривалого відключення електроенергії люди повинні мати можливість скористатися ними", - написав Григоров.