Росіяни намагаються залишити Сумську область без світла, - голова ОВА

19:58 09.03.2026 Пн
1 хв
У кількох районах області вже є проблеми зі світлом
aimg Іван Носальський
Росіяни намагаються залишити Сумську область без світла, - голова ОВА Ілюстративне фото: росіяни залишили частину мешканців Сумської області без світла (Getty Images)

Російські окупанти сьогодні, 9 березня, завдають ударів по енергетичних об'єктах Сумської області. Вони намагаються залишити без світла жителів регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова в Telegram.

Читайте також: Росіяни скинули бомбу на магазин у Сумській області

"Сьогодні протягом дня ворог намагається залишити без електропостачання населені пункти Сумщини", - написав чиновник.

За його словами, у населених пунктах Сумського та Охтирського районів можливі перебої з електропостачанням. Частина жителів залишаються без світла.

Енергетики вже працюють над тим, щоб оперативно відновити електропостачання.

Водночас очільник ОВА наголосив, що пункти незламності в усіх громадах мають бути в стані готовності.

"У разі тривалого відключення електроенергії люди повинні мати можливість скористатися ними", - написав Григоров.

Удар по готелю в Сумах

Нагадаємо, 27 лютого російські окупанти завдали удару по готелю в центрі Сум близько 4 години ранку.

Під час проведення рятувальної операції окупанти застосували тактику "подвійного удару", здійснивши повторну атаку по рятувальниках, які ліквідували пожежу.

