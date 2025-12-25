ua en ru
Чт, 25 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Россияне пытались зайти в поселок Вильча на севере Харьковщины, - Трегубов

Харьковская область, Четверг 25 декабря 2025 11:43
UA EN RU
Россияне пытались зайти в поселок Вильча на севере Харьковщины, - Трегубов Фото: россияне пытались зайти в поселок Вильча на севере Харьковщины (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска пытались зайти в поселок Вильча Волчанской громады Харьковской области. Оккупантов удалось разбить.

Об этом рассказал начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

"Они (россияне - ред.) пытались войти в Вильчу, да. Были попытки непосредственной инфильтрации, но сейчас с мест приходят доклады, что удалось их там разбить, что удалось удержать непосредственно населенный пункт. По крайней мере, активного присутствия россиян в нем нет", - сказал Трегубов.

По его словам, россияне уже рапортовали, что взяли Вильчу. Это такая же история, что со "взятием" Купянска. Оккупанты очень активно пытались, сунули туда и очень большое количество людей потеряли в попытке этого продвижения.

"Надо понимать, что именно Волчанское направление, оно объективно сейчас сложное, потому что там трудно держать оборону в полностью разрушенном Волчанске. Плюс россияне пытаются обходить сам город и заходить с других сторон", - пояснил Трегубов.

Россияне пытались зайти в поселок Вильча на севере Харьковщины, - Трегубов

deepstatemap.live

Бои в Харьковской области

Напомним, ранее начальник управления коммуникации группировки Объединенных сил Виктор Трегубов сообщал, что на Великобурлукском направлении российские войска регулярно пытаются прорываться через границу и создали небольшую зону контроля между городами Волчанск и Купянск.

В самом Волчанске российские войска пытаются продвинуться в юго-западной части города. Там идут тяжелые бои.

Также напомним, что 12 декабря российские оккупанты оказались в окружении в Купянске, который по заявлениям российского диктатора Владимира Путина якобы уже дважды был "освобожден". Командование 2-го корпуса Национальной гвардии Украины "Хартия" заявило об успешной контратаке Сил обороны Украины под Купянском.

По меньшей мере 200 россиян оказались заблокированными в Купянске, украинским защитникам удалось зачистить от российских солдат жилой массив Юбилейный. В процессе контрнаступательных действий только убитыми россияне потеряли более 1000 солдат.

Как известно, операция планировалась и продолжалась с осени.

Также украинские военные в Купянске уничтожили газовую трубу, через которую российские оккупанты пытались просачиваться в город. Таким образом, путь россиянам в город перекрыт.

Как рассказали военные, в Купянске продолжается активная фаза боевых действий - окруженные российские подразделения оказывают "очень суровое" сопротивление. Однако Силы обороны Украины продолжают операцию по их уничтожению.

Недавно стало известно, что украинские войска отбросили российских оккупантов от Купянска и взяли под контроль почти 90% территории города.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Харьков Война в Украине
Новости
Генштаб обновил потери РФ за сутки: почти 900 оккупантов и более полутысячи дронов
Генштаб обновил потери РФ за сутки: почти 900 оккупантов и более полутысячи дронов
Аналитика
"Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну