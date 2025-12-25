Россияне пытались зайти в поселок Вильча на севере Харьковщины, - Трегубов

"Они (россияне - ред.) пытались войти в Вильчу, да. Были попытки непосредственной инфильтрации, но сейчас с мест приходят доклады, что удалось их там разбить, что удалось удержать непосредственно населенный пункт. По крайней мере, активного присутствия россиян в нем нет", - сказал Трегубов.

По его словам, россияне уже рапортовали, что взяли Вильчу. Это такая же история, что со "взятием" Купянска. Оккупанты очень активно пытались, сунули туда и очень большое количество людей потеряли в попытке этого продвижения.

"Надо понимать, что именно Волчанское направление, оно объективно сейчас сложное, потому что там трудно держать оборону в полностью разрушенном Волчанске. Плюс россияне пытаются обходить сам город и заходить с других сторон", - пояснил Трегубов.

deepstatemap.live