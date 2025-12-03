Россияне создали небольшую зону контроля между Волчанском и Купянском, - ВСУ

На Великобурлукском направлении российские войска регулярно пытаются прорываться через границу и создали небольшую зону контроля между городами Волчанск и Купянск.

Как сообщает РБК-Украина , об этом рассказал начальник управления коммуникации группировки Объединенных сил Виктор Трегубов в эфире телемарафона.

Он также сообщил, что на Северо-Слобожанском направлении существенной активности оккупантов пока не зафиксировано.

"Великобурлукское направление - это как раз посередине между Волчанском и Купянском. На него обычно не обращают внимание, а там россияне лезут через границу как только можно и даже создали там небольшую зону контроля вблизи границы, если говорить о восточной части Южно-Слобожанского направления", - рассказал Трегубов.

Ситуация на фронте

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки, 2 декабря, на фронте зафиксировано 201 боевое столкновение. Российские оккупанты активнее всего штурмуют на Покровском направлении.

Ранее мы сообщали, что Силы обороны Украины организовывают дополнительные логистические пути для обеспечения подразделений в Покровске и Мирнограде, где продолжаются интенсивные бои.

Также сегодня немецкое издание Bild обнародовало публикацию о якобы полном захвате Покровска российскими войсками и "законченном бое".

В Генштабе эту информацию сразу опровергли, подчеркнув, что она не соответствует действительности.

Представитель Генштаба Андрей Ковалев отметил, что как в районе Покровска, так и Мирнограда украинские воины проводят мероприятия для налаживания логистики и блокируют попытки российских войск накапливать штурмовые группы и продвигаться в обход населенных пунктов.

Кроме того, в Третьем армейском корпусе ВСУ развеяли фейк россиян о якобы пропиле врага в Лиман Донецкой области.

Между тем российские войска продолжают нести значительные потери. С начала полномасштабной войны Россия потеряла ориентировочно 1 176 230 военных.

В частности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1200 человек.

Также украинские воины обезвредили шесть танков, три боевые бронированные машины, 12 артиллерийских систем, три реактивные системы залпового огня, 90 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 47 единиц автомобильной и единицу специальной техники оккупантов.