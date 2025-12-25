Росіяни намагалися зайти у селище Вільча на півночі Харківщини, - Трегубов

Про це розповів начальник управління комунікацій Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" .

"Вони (росіяни - ред.)намагалися увійти у Вільчу, так. Були спроби безпосередньої інфільтрації, але зараз з місць приходять доповіді, що вдалося їх там розбити, що вдалося утримати безпосередньо населений пункт. Принаймні, активної присутності росіян в ньому немає", - сказав Трегубов.

За його словами, росіяни вже рапортували, що взяли Вільчу. Це така ж історія, що із "взяттям" Куп’янська. Окупанти дуже активно намагалися, сунули туди і дуже велику кількість людей втратили у спробі цього просування.

"Треба розуміти, що саме Вовчанський напрямок, він об'єктивно зараз складний, бо там важко тримати оборону у повністю зруйнованому Вовчанську. Плюс росіяни намагаються обходити саме місто і заходити з інших боків", - пояснив Трегубов.

