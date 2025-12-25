Росіяни намагалися зайти у селище Вільча на півночі Харківщини, - Трегубов
Російські війська намагалися зайти до селища Вільча Вовчанської громади Харківської області. Окупантів вдалося розбити.
Про це розповів начальник управління комунікацій Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
"Вони (росіяни - ред.)намагалися увійти у Вільчу, так. Були спроби безпосередньої інфільтрації, але зараз з місць приходять доповіді, що вдалося їх там розбити, що вдалося утримати безпосередньо населений пункт. Принаймні, активної присутності росіян в ньому немає", - сказав Трегубов.
За його словами, росіяни вже рапортували, що взяли Вільчу. Це така ж історія, що із "взяттям" Куп’янська. Окупанти дуже активно намагалися, сунули туди і дуже велику кількість людей втратили у спробі цього просування.
"Треба розуміти, що саме Вовчанський напрямок, він об'єктивно зараз складний, бо там важко тримати оборону у повністю зруйнованому Вовчанську. Плюс росіяни намагаються обходити саме місто і заходити з інших боків", - пояснив Трегубов.
deepstatemap.live
Бої у Харківській області
Нагадаємо, раніше начальник управління комунікації угруповання Об'єднаних сил Віктор Трегубов повідомляв, що на Великобурлуцькому напрямку російські війська регулярно намагаються прориватися через кордон та створили невелику зону контролю між містами Вовчанськ і Куп’янськ.
У самому Вовчанську російські війська намагаються просунутися в південно-західній частині міста. Там тривають важкі бої.
Також нагадаємо, що 12 грудня російські окупанти опинилися в оточенні в Куп'янську, який за заявами російського диктатора Володимира Путіна нібито вже двічі було "звільнено". Командування 2-го корпусу Національної гвардії України "Хартія" заявило про успішну контратаку Сил оборони України під Куп’янськом.
Щонайменше 200 росіян виявилися заблокованими в Куп'янську, українським захисникам вдалося зачистити від російських солдатів житловий масив Ювілейний. В процесі контрнаступальних дій тільки вбитими росіяни втратили понад 1000 солдатів.
Як відомо, операція планувалася та тривала з осені.
Також українські військові у Куп'янську знищили газову трубу, через яку російські окупанти намагалися просочуватися до міста. Таким чином, шлях росіянам до міста перекрито.
Як розповіли військові, у Куп’янську триває активна фаза бойових дій - оточені російські підрозділи чинять "дуже суворий" спротив. Однак Сили оборони України продовжують операцію з їхнього знищення.
Нещодавно стало відомо, що українські війська відкинули російських окупантів від Куп’янська та взяли під контроль майже 90% території міста.