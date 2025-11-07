В Волчанске оккупанты пытаются расширить вклинение в городе, - ВСУ

В Волчанске Харьковской области российские войска пытаются продвинуться в юго-западной части города. Продолжаются тяжелые бои.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Группировку объединенных сил.

Как рассказали в командовании, на Южно-Слобожанском и Великобурлукском направлениях состоялось 12 атак противника в районах Волчанска, Каменки и в сторону Двуречанского.

"Основные усилия врага сосредоточены на попытках расширить вклинение в юго-западной части города Волчанск. Продолжаются тяжелые бои", - говорится в сообщении.

На Купянском направлении войска РФ осуществили 12 попыток прорыва возле Петропавловки, Песчаного и Глушковки - все атаки отбиты.

Также девять раз враг штурмовал позиции Сил обороны на Лиманском направлении, пытаясь прорвать оборону вблизи Новоегоровки, Андреевки, Грековки, Заречного, Новоселовки, а также в направлении Коровиного Яра и Дружелюбовки.

Украинские защитники продолжают держать позиции, не позволяя врагу продвинуться вперед.

Что известно о Волчанске

Волчанск - город в Харьковской области, который во время российско-украинской войны неоднократно оказывался в зоне ожесточенных боев.

В 2022 году его кратковременно оккупировали, но освободили во время Слобожанского контрнаступления.

В 2024 году российская армия возобновила наступление, и город был почти уничтожен. Из-за обстрелов и эвакуации количество жителей сократилось с 17 тысяч до нескольких десятков.