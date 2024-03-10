Россияне не могут вывести все корабли с базы ЧФ в Севастополе, - ISW

Несмотря на вывод некоторых военно-морских средств Черноморского флота РФ с главной базы в Севастополе, эта база остается единственной на Черном море, которая способна ремонтировать некоторые типы кораблей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Украинский военный обозреватель Константин Машовец отметил, что на данный момент российские силы ремонтируют на базе в Севастополе большие десантные корабли проекта 775 "Ропуха" "Оленегорский горняк" и "Азов", а также большой десантный корабль "Николай Фильченков" проекта 1171 класса "Тапир", поскольку это единственная военно-морская база на Черном море, способная ремонтировать эти типы кораблей.

Эксперт также сообщил, что на сегодняшний день российские силы пришвартовали на Севастопольской базе ЧФ РФ:

сторожевой корабль проекта 1135М "Буревестник";

корвет проекта 22800 "Циклон";

корветы проекта 1124 "Касимов", "Муромец" и "Ейск" класса "Гриша";

корвет проекта 12411 "Набережные Челны" класса "Тарантул";

тральщики проекта 266М "Ковровец" и "Иван Голубец" класса "Натя";

тральщики проекта 12700 "Георгий Курбатов" и "Александр Антонов" класса "Александрит".

По словам Машовца, десантный корабль проекта 775 "Ямал Ропуха" готовится к ходовым испытаниям в Севастополе после ремонта.

Потери Черноморского флота РФ

Военно-морской эксперт Defence Express Владимир Заблоцкий в комментарии РБК-Украина отметил, что Россия потеряла почти треть своей группировки Черноморского флота.

Безвозвратные потери ЧФ РФ составляют 27 единиц, включая 14 серьезных судов. Среди них большие десантные корабли, ракетные катера, подводная лодка "Ростов-на-Дону" и патрульный корабль. Впрочем, агрессору удается пополнять корабельный состав.

5 марта Силы обороны уничтожили возле Керчи российский корабль "Сергей Котов". В частности, уничтожен вертолет Ка-27, который располагался на борту корабля во время удара. В результате атаки ранения получили 27 членов экипажа.

14 февраля Вооруженные силы уничтожили в Черном море десантный корабль "Цезарь Куников".

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