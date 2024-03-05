На уничтоженном российском корабле "Сергей Котов" был вертолет, - источник

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в спецслужбах, заявление спикера Военно-морских сил Украины Дмитрия Плетенчука в эфире телемарафона.

По данным источника, однако пока уточняется - это был Ка-29 или Ка-27.

"Вероятно, это был именно Ка-27. Большинству экипажа корабля удалось эвакуироваться - в районе 50 человек. Более 7 погибших и около 6 тяжелораненых", - добавил источник.

Кроме того, о том, что на борту корабля был вертолет говорят и в Военно-морских силах ВСУ.

"Скорее всего, потери там достаточно серьезные. Эта информация верифицируется. Она одна из самых сложных относительно верификаций. Потому что конечно враг скрывает все эти потери. И, кстати, у него на борту еще должен быть вертолет. Поэтому в принципе это тот случай "2 в 1", зачем платить больше", - сказал он.

Кроме того, как добавил Плетенчук, оккупанты проводили поисково-спасательную операцию, "некоторых членов экипажа точно вытаскивали из воды, точно эвакуировали".

"Но учитывая, что эти события происходили в темное время суток, низкую температуру воды и те повреждения, которые получил этот корабль, сказать, что большинство экипажа спаслось я не могу", - добавил спикер.

Атака на корабль РФ "Сергей Котов"

В ночь с 4 на 5 марта 2024 спецподразделение ГУР МО Украины "Group 13" атаковало патрульный корабль Черноморского флота РФ "Сергей Котов". В результате удара морскими дронами "Magura V5" российский корабль проекта 22160 "Сергей Котов" получил повреждения кормы, правого и левого бортов. Атака происходила недалеко от Керченского пролива.

Ранее ГУР опубликовало перехват разговора оккупантов после атаки "Сергея Котова", в котором один из россиян, докладывая начальству, не скрывает, что на корабле "и вертолет был, был сам корабль с вооружением".