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Партизаны обнаружили место производства дронов в Санкт-Петербурге

Среда 06 марта 2024 03:34
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Партизаны обнаружили место производства дронов в Санкт-Петербурге Фото: партизаны обнаружили место производства российских дронов (росСМИ)
Автор: Валерий Савицкий

Партизаны обнаружили место производства дронов на территории военной академии связи им. Буденного в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram партизанского движения "АТЕШ".

По данным разведчиков, беспилотники производятся на территории военной академии связи им. Буденного.

Партизаны намекнули, что производство дронов для ударов по Украине в этой локации скоро будет прекращено.

"Благодаря тому, что наши "глаза" есть в подобных учреждениях, а также на большинстве стратегических предприятий, выполняющих заказы Министерства обороны, мы можем оперативно реагировать на ситуацию и своевременно передавать информацию в правильные места", - говорится в сообщении.

Фото: партизанское движение "АТЕШ" (https://t.me/atesh_ua)

Активность партизан на оккупированных территориях

На днях партизаны зафиксировали наращивание сил вражеских ПВО в Крыму после успешных ударов Сил обороны Украины по аэродрому в Гвардейском.

Также партизаны выяснили, что россияне размещают боевые вертолеты на территории комбината "Азовсталь" во временно оккупированном Мариуполе.

Кроме того, партизаны обнаружили место ремонта артиллерии оккупантов в Евпатории и назвали точные координаты.

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