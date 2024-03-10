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Росіяни не можуть вивести усі кораблі з бази ЧФ у Севастополі, - ISW

Севастополь, Неділя 10 березня 2024 04:17
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Росіяни не можуть вивести усі кораблі з бази ЧФ у Севастополі, - ISW Фото: великий десантний корабель "Ніколай Фільченков" проекту 1171 "Тапір" (фото з відкритих джерел)
Автор: Валерій Савицький

Незважаючи на виведення деяких військово-морських засобів Чорноморського флоту РФ з головної бази у Севастополі, ця база залишається єдиною на Чорному морі, що здатна ремонтувати деякі типи кораблів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Український військовий оглядач Костянтин Машовець зазначив, що на даний момент російські сили ремонтують на базі у Севастополі великі десантні кораблі проекту 775 "Ропуха" класу "Оленегорськ" і "Азов" та великий десантний корабель "Ніколай Фільченков" проекту 1171 "Тапір", оскільки це єдина військово-морська база на Чорному морі, здатна ремонтувати ці типи кораблів.

Експерт також повідомив, що наразі російські сили пришвартували на Севастопольській базі ЧФ РФ:

  • сторожовий корабель проекту 1135М "Буревестник";
  • корвет проекту 22800 "Циклон";
  • корвети проекту 1124 "Касимов", "Муромець" та "Єйськ" класу "Гриша";
  • корвет проекту 12411 "Набережні Челни" класу "Тарантул";
  • тральщики проекту 266М "Ковровець" та "Іван Голубець" класу "Натя";
  • тральщики проекту 12700 "Георгій Курбатов" та "Олександр Антонов" класу "Александрит".

За словами Машовця, десантний корабель проекту 775 "Ямал Ропуха" готується до ходових випробувань у Севастополі після ремонту.

Втрати Чорноморського флоту РФ

Військово-морський експерт Defence Express Володимир Заблоцький в коментарі РБК-Україна зазначив, що Росія втратила майже третину свого угруповання Чорноморського флоту.

Безповоротні втрати ЧФ РФ становлять 27 одиниць, включно з 14 серйозними суднами. Серед них великі десантні кораблі, ракетні катери, підводний човен "Ростов-на-Дону" і патрульний корабель. Проте агресору вдається поповнювати корабельний склад.

5 березня Сили оборони знищили біля Керчі російський корабель "Сергій Котов". Зокрема, знищено гелікоптер Ка-27, що розташовувався на борту корабля під час удару. Внаслідок атаки поранень дістали 27 членів екіпажу.

14 лютого Збройні сили знищили у Чорному морі десантний корабель "Цезар Куніков".

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