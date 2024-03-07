Приближается ли Черноморский флот РФ к критической отметке: оценка эксперта

Что известно о боевой работе по российским кораблям

Результаты последних ударов очевидны - российские корабли вынуждены находиться в восточной части Черного моря, рассредоточиваясь между портами в Новороссийске, Сочи и Туапсе. Что касается оккупированного Севастополя, то их присутствие сведено к минимуму. Спикер ВМС Дмитрий Плетенчук заявлял, что туда по разным причинам заходят лишь считанные единицы.

За два года удалось прекратить доминирование России в западной части Черного моря, в частности разблокировать зерновой коридор. Угрозы ракетного обстрела с Черного моря значительно снизились, но все же они есть.

Представитель СБУ Артем Дехтяренко также добавил, что у них еще много работы, поэтому они планируют спецоперации, уничтожают военные объекты врага, разрушают логистические артерии, работают дальше и приближают победу. Уничтожение

"Черноморского флота РФ - задача сверхсложная, но реальная. Обычно СБУ рассказывает о своих замыслах тогда, когда достигает результатов. Поэтому вместо прогнозов мы будем делать свое дело: уничтожать врага любыми способами на земле и на море", - отметил Дехтяренко.

А глава СБУ Василий Малюк заявлял, что после того, как выбьют все ракетоносители, внимание перейдет на подводные лодки.

Потери оккупантов

Плетенчук пояснил, что из общей численности российского флота в Черном море около 80 единиц треть уничтожено и еще много кораблей повреждено.

Безвозвратные потери - 27 единиц, включая 14 серьезных судов, среди которых большие десантные корабли, ракетные катера, подводная лодка "Ростов-на-Дону" и патрульный корабль. Повреждены и находятся на ремонте 15 кораблей.

"Однако присутствие наблюдается достаточно серьезное - это 10 ракетоносителей (в том числе три подводные лодки), 2 ракетных катера, несколько патрульных и сторожевых кораблей. Также большие десантные корабли в количестве 5 единиц остаются в строю (4 в ремонте)", - подчеркнул он.

По его словам, группировка РФ в Азово-Черноморском регионе достаточно серьезная.

РФ пытается компенсировать свои потери

Российский флот должен приближаться к критической отметке. Встречается мнение о том, что надо уничтожить еще условно десяток кораблей и ЧФ России как таковой перестанет существовать. Но эксперт Владимир Заблоцкий осторожен в оценках. В частности потому, что агрессору удается пополнять корабельный состав.

"Они используют заводы в оккупированных Керчи и Феодосии. Тот самый "Сергей Котов" и еще два корабля там были построены, еще два строятся. Они строят малые ракетные корабли типа "Каракурт". А также перебрасывают из Каспийского моря и Зеленодольска (Татарстан, там расположен судостроительный завод на Волге, - ред.) Где-то полтора десятка кораблей они точно получили в Черном море за время войны", - отметил он в разговоре с изданием.

Из Каспийского моря и Зеленодольска россияне перебрасывают суда по внутренним водным путям через судоходный канал Волга-Дон к Азовскому морю. Кроме того, Черноморскому флоту помогают корабли ФСБ, которых немало, и они участвуют в агрессии.

Подводные дроны

Рассуждать о боеспособности ЧФ России и о том, сколько нужно потопить, чтобы свести ее к нулю, можно лишь относительно. В идеале для начала - добить 10 оставшихся ракетоносителей, среди них три подводные лодки. Как их уничтожить, пока неясно. Тот самый "Ростов-на-Дону" удалось достать ракетой Storm Shadow на ремонте в севастопольском доке.

"Ничего не могу тут сказать, но знаю, что наши работают над этим. Возможно, будут какие-то подводные дроны. Или торпеды на них будут цеплять, посмотрим", - сказал Заблоцкий.

Факт в том, что на сегодня Черноморский флот РФ способен выполнять единственную задачу - нанесение ракетных ударов. Эксперт добавил, что дальше мыса Тарханкут выходить он больше не может, потому что на запад начинается зона поражения украинскими ракетами.

Детальнее об украинских дронах Magura и Sea Baby, характеристиках и о том, как они уже изменили правила войны на море, - в материале РБК-Украина.