Россияне могут активизировать наступление к западу от Авдеевки, - ISW

В документе напомнили, что российские войска захватили Авдеевку 17 февраля после около четырех месяцев изнурительных наступательных действий. И продолжали поддерживать относительно высокий темп наступательных операций в этом районе, чтобы использовать тактические возможности, которые появились после захвата города.

В конце февраля российские войска достигли относительно быстрых тактических успехов к западу от Авдеевки и планировали продвинуться как можно дальше на запад до того, как Вооруженные силы Украины смогут создать более сплоченную и труднодоступную для прорыва оборонительную линию.

Однако, говорится в отчете ISW, в начале марта Силы обороны замедлили продвижение российских войск на позициях вблизи линии Бердичи-Орловка-Тоненькое, несмотря на предположение, что этих позиций будет недостаточно для проведения следующих наступательных операций российских войск.

"Российские войска, вероятно, стремились сделать российскую Центральную группировку войск, состоящую преимущественно из подразделений Центрального военного округа (ЦВО) и "ДНР" эксплуатационной силой, чтобы воспользоваться преимуществами захвата Авдеевки. Российское военное командование, вероятно, планирует продолжение наступательных действий подразделений ЦВО вблизи Авдеевки в ближайшей и среднесрочной перспективе", - говорится в отчете.

Резервные соединения для наступления

Насколько может судить ISW, Центральная группировка войск до сих пор не привлекла к наступательным операциям к западу от Авдеевки элементы отдельных находящихся в этом районе соединений.

Президент России Владимир Путин ранее включил 30-ю мотострелковую бригаду (2-я общевойсковая армия [ЗСА], ЮВО); 35-ю, 55-ю и 74-ю мотострелковые бригады (все - 41-я ЗСА, ЮВО) в состав этой группировки; 1-я, 9-я и 114-я мотострелковые бригады и 1454-й мотострелковый полк и 10-й танковый полк (все - 1-й армейский корпус [АК] "ДНР"); 6-й, 80-й и 239-й танковые полки (все - 90-я танковая дивизия, 41-й АК, ЮВО) с захватом Авдеевки. Элементы 15-й и 21-й мотострелковых бригад 2-го АК, 110-й мотострелковой бригады 1-го АК ДНР и российской частной военной компании (ЧВК) "Ветеран" также принимали активное участие в российских наступательных операциях под Авдеевкой, начиная с октября 2023 года.

Институт изучения войны получил сообщения о том, что, начиная с 17 февраля подразделения всех трех бригад 2-го АК; 55-й и 35-й мотострелковых бригад 41-го АК, а также 1, 9, 110 и 114-й мотострелковых бригад "ДНР" атаковали на северо-запад, запад и юго-запад от Авдеевки. Однако ISW не видел сообщений о том, что после захвата Авдеевки Россией, в боевых действиях участвовали какие-либо элементы 90-й танковой дивизии. А 2 марта украинский военный эксперт Константин Машовец заявил, что элементы 90-й танковой дивизии восстанавливаются и отдыхают в Горловке на северо-восток от Авдеевки. По словам Машовца, российское военное командование привлекло части 74-й мотострелковой бригады из резерва к наступательным операциям к западу от города, хотя дальнейших сообщений о боевых действиях этой бригады в этом районе, ISW не встречал.

Учитывая ситуацию, в Институте предполагают, что части 90-й танковой дивизии, 74-й мотострелковой бригады, 1454-го мотострелкового полка и 10-го танкового полка "ДНР", а также ЧВК "Ветеран", вероятно, составляют значительный незадействованный оперативный резерв, который российское командование может задействовать для продолжения и интенсификации усилий по продвижению на запад от Авдеевки.

"Эти подразделения, вероятно, понесли значительные потери во время наступательных операций в период с октября 2023 года до середины февраля 2024 года, но месяц или более отдыха, вероятно, позволит российским войскам пополнить эти подразделения и восстановить их ухудшенные боевые возможности до того низкого уровня качества, который российское командование, похоже, готово принять", - говорится в отчете.

Ранее ISW оценивал, что российские наступательные усилия в районе Авдеевки в конце концов временно достигнут кульминации, по крайней мере до тех пор, пока российские войска не усилят свои ударные соединения.

В данный момент, эксперты Института предполагают, что после восстановления в районе Авдеевки, российские войска могут служить оперативным резервом. Это позволит предотвратить кульминацию наступательной операции и активизировать усилия по продвижению на запад от Авдеевки, если и когда российское командование решит это сделать.

Ситуация на Авдеевском направлении

В течение 13 марта на Авдеевском направлении Силы обороны отбили 14 атак врага вблизи населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское Донецкой области.

Также Институт изучения войны сообщал, что в последнее время российские войска активно обстреливают управляемыми авиабомбами прифронтовые населенные пункты. Эксперты не исключают, что агрессор может запустить серийное производство усовершенствованных управляемых аивабомб, чтобы расширить их использование по всей линии фронта в Украине.

С 10 марта наступление России к западу от Авдеевки замедлилось после быстрых успехов.

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