Россия запустит производство новых авиабомб для ударов по Украине, - ISW

В последнее время российские войска активно обстреливают управляемыми авиабомбами прифронтовые населенные пункты. Эксперты не исключают, что агрессор может запустить серийное производство совершенствованных управляемых аивабомб, чтобы расширить их использование по всей линии фронта в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Спикер Таврической группировки ВСУ, капитан Дмитрий Лиховий 10 марта сообщил, что российские войска нанесли удар по Мирнограду Донецкой области тремя универсальными межвидовыми планерными боеприпасами (УМПБ) Д-30СН.

Спикер заявил, что усовершенствованные УМПБ Д-30СН по сути превращают неуправляемые гравитационные бомбы ФАБ советских времен в управляемые планерные бомбы.

В отчете напомнили, что российские войска использовали неуправляемые планерные бомбы еще в январе 2024 года.

Кроме того, недавно российские военные блогеры утверждали, что российские войска в неопределенных районах Украины начали наносить удары неуправляемыми планерными бомбами ФАБ УМПБ, в противовес использованию неуправляемых планерных бомб с унифицированными модулями планирования и коррекции.

Управляемые планерные бомбы УМПБ имеют систему наведения, которая включает помехоустойчивый приемник сигналов ГЛОНАСС/GPS "Комета" и сложные крылья, подобные крылатой ракете Х-101.

Блогеры отмечали, что российские войска могут запускать управляемые плавающие бомбы УМПБ с самолетов и наземных реактивных систем залпового огня РСЗО "Торнадо-С" и "Смерч". Сейчас российская авиация запускает УМПБ без реактивных двигателей, но в будущем агрессор планирует использовать такие бомбы с реактивными двигателями.

"Российские военные блогеры утверждали, что управляемые планерные бомбы с реактивным двигателем и топливным баком, позволят российской авиации сбрасывать управляемые планерные бомбы с меньшей высоты "подобно крылатым ракетам класса "воздух-поверхность"" и увеличат максимальную дальность поражения до 80-90 километров", - говорится в отчете.

Отмечается, что увеличенная дальность полета управляемых планерных бомб УМПБ, позволит российской авиации увеличить глубину ударов по украинским позициям без риска обнаружения или уничтожения самолетов Воздушными силами ВСУ.

"Таким образом, предполагают специалисты, российская оборонно-промышленная база пытается массово производить управляемые планерные бомбы УМПБ. Российские войска, вероятно, будут пытаться запустить серийное производство управляемых планерных бомб УМПБ и расширить их применение на всей линии фронта", - говорится в отчете.

Обстрелы управляемыми авиабомбами

В ночь на 10 марта российские военные обстреляли Мирноград в Донецкой области.

Сначала в ВСУ сообщили об обстреле ракетами ЗРК С-300. Однако впоследствии оказалось, что захватчики использовали для обстрела новые планирующие авиабомбы УМПБ Д-30СН. Это старые фугасные авиационные бомбы, преобразованные в управляемые авиационные бомбы с дополнительными функциями планирования и дополнительными силовыми установками.

Кроме того, на днях украинские военные отработали по вражеским самолетам на расстоянии более 150 километров. Но о результатах этой операции не сообщалось.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.