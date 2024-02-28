Россияне могут захватить села к западу от Авдеевки, но это будет нелегко, - ISW

Российские войска пытаются использовать появившиеся после захвата Авдеевки тактические возможности и поддерживают относительно быстрый темп наступательных операций до того, как украинские войска установят более сплоченные и труднопроходимые оборонительные линии в этом районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что российские войска временно снизили темп своих операций во время зачистки Авдеевки после захвата этого населенного пункта 17 февраля, но возобновили относительно высокие темпы наступления на запад и северо-запад от города.

Спикер украинской Таврической группы войск Дмитрий Лиховий 27 февраля заявил, что российские войска в последнее время увеличили численность своих штурмовых групп на Таврическом направлении (Авдеевка через западную часть Запорожской области) с небольших групп в составе отделений до взводов и даже роты.

"Сейчас российские войска сосредотачивают атаки к западу от Авдеевки в направлении Бердычей, Орловки и Тоненького, где украинские войска создали немедленные оборонительные позиции для прикрытия своего отхода из Авдеевки и приема следующих российских наступательных операций", - говорится в отчете ISW.

В то же время украинские военные наблюдатели охарактеризовали укрепления Сил обороны к западу от Авдеевки как "разочаровывающие" и "проблемные". Российские военные блогеры утверждали, что ВСУ пытаются удерживать оборонительные позиции непосредственно к западу от города, и прогнозировали, что украинские силы сосредоточатся на оборонительной линии далее на запад, которую защитники начали строить в ноябре 2023 года.

Легкой "прогулки" не будет

При этом ISW утверждает, что российские войска, вероятно, продолжают попытки наступления, чтобы лишить защитников передышки, которая позволила бы Украине создать более сплоченную и труднопроходимую линию обороны в непосредственной близости от города.

"Захват Авдеевки позволил российским войскам надавить на позиции, которые украинские войска удерживали в течение более короткого периода, чем позиции в городе или дальше на запад, и российские войска, вероятно, поддерживают высокий оперативный темп, чтобы попытаться использовать эту тактическую возможность", - говорится в отчете.

В Институте не исключают, что в течение ближайших недель российские войска могут захватить населенные пункты к западу и северо-западу от Авдеевки. В то же время рельеф местности и водные объекты к западу от города, особенно водоем, пролегающий между Бердичевом и Семеновкой-Орловкой, вероятно, замедлят и без того относительно медленный темп российского продвижения в этом районе.

"Эта сложная местность, вероятно, ограничит дальнейшие тактические успехи россиян и позволит украинским войскам занять подготовленные оборонительные позиции, которые, вероятно, будут способствовать финальной кульминации нынешних российских наступательных усилий в этом районе, по крайней мере до тех пор, пока россияне не усилят свои атакующие элементы", - говорится в отчете ISW.

Оперативная маневренная группировка

В то же время, отмечает ISW, россияне, вероятно, пытаются создать оперативную маневренную группировку для использования недавнего продвижения российских войск на Авдеевском направлении.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец отметил, что российские войска официально передали ответственность за ось Донецк - Авдеевка Центральной группировке российских войск и официально передали предыдущую зону ответственности Центральной группировки войск на Лиманском направлении Западной группировке войск России.

В отчете сообщается, что западная группировка войск РФ (вероятно, почти полностью сформированная из элементов Западного военного округа (ЗВО), взяла на себя ответственность за по крайней мере часть Лиманского направления в конце осени и в начале зимы 2023 года. Это произошло после того, как российское командование перебросило основную часть соединений Центральной группировки войск (преимущественно из элементов Центрального военного округа (ЦВО) на наступательные действия с целью захвата Авдеевки в октябре 2023 года.

"Российские официальные лица недавно похвалили Центральную группировку войск за захват Авдеевки, особо отметив командующего ЦВО генерал-полковника Андрея Мордвичева, и все чаще определяют Авдеевское направление, как зону ответственности Центральной группировки войск", - отмечает ISW.

В отчете также отмечается, что российское командование, вероятно, решило де-факто кодифицировать командную структуру, существующую в районе Авдеевки с конца осени 2023 года, чтобы четко создать маневренные силы, предназначенные для использования недавних российских успехов в этом районе.

"Ось Авдеевка-Донецк является относительно более узкой зоной ответственности по сравнению с зонами ответственности других группировок российских войск в Украине. Такая сфокусированная ответственность свидетельствует о том, что российское военное командование, вероятно, намерено продолжать наступательные действия в районе Авдеевки в ближайшей и среднесрочной перспективе", - говорится в отчете ISW.

Захват Авдеевки и дальнейшее продвижение россиян

В ночь на 17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о решении вывести украинские войска из Авдеевки, находившейся под угрозой окружения врагом. Причиной стали штурмовые действия существенно превосходящих сил противника в плотной застройке города при активной поддержке авиации.

26 февраля Силы обороны отошли от села Ласточкино, расположенного в 6 км от Авдеевки. Уже на следующий день защитники отошли от сел Северное и Степное.

На Авдеевском направлении ВСУ удалось стабилизировать линию обороны в районах поселков Тоненькое, Орловка и Бердичи.

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