Росіяни можуть активізувати наступ на захід від Авдіївки, - ISW

В документі нагадали, що російські війська захопили Авдіївку 17 лютого після близько чотирьох місяців виснажливих наступальних дій. І продовжували підтримувати відносно високий темп наступальних операцій у цьому районі, щоб використати тактичні можливості, які з'явилися після захоплення міста.

Наприкінці лютого російські війська досягли відносно швидких тактичних успіхів на захід від Авдіївки і планували просунутися якомога далі на захід до того, як Збройні сили України зможуть створити більш згуртовану і важкодоступну для прориву оборонну лінію.

Однак, зазначається у звіті ISW, на початку березня українські сили сповільнили просування російських військ на позиціях поблизу лінії Бердичі-Орлівка-Тоненьке, незважаючи на припущення, що цих позицій буде недостатньо для проведення наступних наступальних операцій російських військ.

"Російські війська, ймовірно, прагнули зробити російське Центральне угруповання військ, що складається переважно з підрозділів Центрального військового округу (ЦВО) і "ДНР" експлуатаційною силою, щоб скористатися перевагами захоплення Авдіївки. Російське військове командування, ймовірно, має намір, щоб підрозділи ЦВО продовжували наступальні дії поблизу Авдіївки в найближчій та середньостроковій перспективі", - йдеться у звіті.

Резервні з'єднання для наступу

Наскільки може судити ISW, Центральне угруповання військ досі не залучило до наступальних операцій на захід від Авдіївки елементи окремих з'єднань, що перебувають у цьому районі.

Президент Росії Володимир Путін раніше зарахував 30-ту мотострілецьку бригаду (2-га загальновійськова армія [ЗСА], ПдВО); 35-ту, 55-ту та 74-ту мотострілецькі бригади (усі - 41-ша ЗСА, ПдВО) до складу цього угруповання; 1-а, 9-а та 114-а мотострілецькі бригади та 1454-й мотострілецький полк і 10-й танковий полк (усі - 1-й армійський корпус [АК] "ДНР"); 6-й, 80-й та 239-й танкові полки (усі - 90-а танкова дивізія, 41-й АК, ПдВО) із захопленням Авдіївки. Елементи 15-ї та 21-ї мотострілецьких бригад 2-го АК, 110-ї мотострілецької бригади 1-го АК ДНР та російської приватної військової компанії (ПВК) "Ветеран" також брали активну участь у російських наступальних операціях під Авдіївкою, починаючи з жовтня 2023 року.

Інститут вивчення війни отримав повідомлення про те, що, починаючи з 17 лютого підрозділи всіх трьох бригад 2-го АК; 55-ї та 35-ї мотострілецьких бригад 41-го АК, а також 1, 9, 110 та 114-ї мотострілецьких бригад "ДНР" атакували на північний захід, захід та південний захід від Авдіївки. Однак ISW не бачив повідомлень про те, що після захоплення Авдіївки Росією, у бойових діях брали участь будь-які елементи 90-ї танкової дивізії. А 2 березня український військовий експерт Костянтин Машовець заявив, що елементи 90-ї танкової дивізії відновлюються та відпочивають у Горлівці на північний схід від Авдіївки. За словами Машовця, російське військове командування залучило частини 74-ї мотострілецької бригади з резерву до наступальних операцій на захід від міста, хоча подальших повідомлень про бойові дії цієї бригади в цьому районі, ISW не зустрічав.

З огляду на ситуацію, в Інституті припускають, що частини 90-ї танкової дивізії, 74-ї мотострілецької бригади, 1454-го мотострілецького полку та 10-го танкового полку "ДНР", а також ПВК "Ветеран", ймовірно, становлять значний незадіяний оперативний резерв, який російське командування може задіяти для продовження та інтенсифікації зусиль з просування на захід від Авдіївки.

"Ці підрозділи, ймовірно, зазнали значних втрат під час наступальних операцій у період з жовтня 2023 року до середини лютого 2024 року, але місяць або більше відпочинку, ймовірно, дозволить російським військам поповнити ці підрозділи та відновити їхні погіршені бойові можливості до того низького рівня якості, який російське командування, схоже, готове прийняти", - йдеться у звіті.

Раніше ISW оцінював, що російські наступальні зусилля в районі Авдіївки врешті-решт тимчасово досягнуть кульмінації, принаймні доти, доки російські війська не посилять свої ударні з'єднання.

На даний момент, експерти Інституту припускають, що після відновлення у районі Авдіївки, російські війська можуть слугувати оперативним резервом. Це дозволить запобігти кульмінації наступальної операції й активізувати зусилля з просування на захід від Авдіївки, якщо і коли російське командування вирішить це зробити.

Ситуація на Авдіївському напрямку

Впродовж 13 березня на Авдіївському напрямку Сили оборони відбили 14 атак ворога поблизу населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське Донецької області.

Також Інститут вивчення війни повідомляв, що останнім часом російські війська активно обстрілюють керованими авіабомбами прифронтові населені пункти. Експерти не виключають, що агресор може запустити серійне виробництво вдосконалених керованих аівабомб, щоб розширити їхнє використання по всій лінії фронту в Україні.

З 10 березня наступ Росії на захід від Авдіївки сповільнився після швидких успіхів.

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